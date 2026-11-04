Tăng cường quản lý, giáo dục người được hưởng án treo

ANTD.VN -Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, thời gian qua, Công an xã Phúc Sơn (Hà Nội) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, trong đó chú trọng công tác gọi hỏi, gặp gỡ, tuyên truyền, răn đe và giáo dục đối với người được hưởng án treo trên địa bàn.

Hiện nay, xã Phúc Sơn có 100 người được hưởng án treo. Công an xã thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình, hoàn cảnh gia đình, điều kiện sinh hoạt, việc làm và diễn biến tư tưởng của từng trường hợp; trên cơ sở đó xây dựng biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Cùng với công tác nắm tình hình, Công an xã tổ chức gọi hỏi, gặp gỡ trực tiếp để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nhắc nhở người chấp hành án nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, không tái phạm tội và không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Cán bộ Công an xã Phúc Sơn gọi hỏi, giáo dục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng

Tính đến nay, Công an xã Phúc Sơn đã tổ chức 5 lượt gọi hỏi đối với 71 người được hưởng án treo. Qua công tác gọi hỏi, các trường hợp cơ bản có ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án; chưa ghi nhận biểu hiện vi phạm đáng chú ý.

Trong quá trình gặp gỡ, cán bộ Công an xã tập trung phân tích hậu quả, tác hại của hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời động viên các trường hợp nhận thức rõ sai phạm, tích cực cải tạo, sửa chữa lỗi lầm, chủ động lao động, học tập, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, Công an xã Phúc Sơn chủ động phối hợp với gia đình, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng ở cơ sở trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Qua đó, phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng dân cư trong việc theo dõi, động viên, hỗ trợ; đồng thời kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp giúp đỡ phù hợp, phòng ngừa nguy cơ tái phạm.

Việc tăng cường công tác quản lý, gọi hỏi, giáo dục không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án hình sự tại cộng đồng mà còn thể hiện tính nhân văn trong công tác cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm pháp luật có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Công an xã Phúc Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; tăng cường phối hợp với gia đình, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư, góp phần phòng ngừa tái phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.