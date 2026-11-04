Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn cho tân sinh viên

ANTD.VN - Ngày 4/11, Công an phường Phú Lương, Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Đại Nam và Công ty TNHH Thương mại Vũ Hoàng Lê tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho khoảng 300 cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường...

Hoạt động được tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch của UBND và Công an thành phố Hà Nội về triển khai “Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn thành phố. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện chuẩn xác cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên, góp phần phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông.

Công an phường Phú Lương phối hợp với Trường Đại học Đại Nam và Công ty TNHH Thương mại Vũ Hoàng Lê tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà trường

Tại phần tuyên truyền lý thuyết, cán bộ Công an phường Phú Lương đã phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nội dung truyền đạt tập trung vào yêu cầu chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn sinh viên nhận diện trực quan các nhóm biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh, biển báo chỉ dẫn và biển báo phụ. Cùng với đó, lực lượng Công an phường cũng phân tích các lỗi vi phạm phổ biến là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông để học viên chủ động phòng tránh...

Hướng dẫn sinh viên nhận diện trực quan các nhóm biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh, biển báo chỉ dẫn và biển báo phụ...

Ngay sau nội dung lý thuyết, dưới sự điều hành của Công an phường Phú Lương và đơn vị chuyên môn là Công ty TNHH Thương mại Vũ Hoàng Lê, các giảng viên và sinh viên đã bước vào phần hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn ngoài trời với trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm, giáp bảo hộ tay chân và nghe phổ biến quy trình vận hành phương tiện, tư thế ngồi lái cũng như kỹ năng phanh khẩn cấp, giữ khoảng cách an toàn...

Thực hành kỹ năng lái xe an toàn ngoài trời dưới sự giám sát và hướng dẫn của cán bộ Công an phường Phú Lương và đơn vị chuyên môn

Trong phần thực hành trên sa hình, từng sinh viên trực tiếp điều khiển phương tiện vượt qua các bài tập cọc tiêu dưới sự giám sát, điều tiết bằng cờ hiệu và hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ Công an phường cùng đội ngũ hướng dẫn viên. Thông qua việc thực hành thực tế, các học viên kịp thời khắc phục các thao tác sai kỹ thuật, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và phản xạ xử lý tình huống khi tham gia giao thông trên đường phố.

Thực hành thực tế giúp các học viên kịp thời khắc phục các thao tác sai kỹ thuật, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và phản xạ xử lý tình huống khi tham gia giao thông trên đường phố.

Việc kết hợp đồng bộ giữa phổ biến quy định pháp luật và thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình đã góp phần giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên nắm vững kiến thức bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Thời gian tới, Công an phường Phú Lương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai nghiêm túc các kế hoạch của UBND Thành phố và Công an Thành phố về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Trung tá Trịnh Ngọc Hinh, Phó Trưởng Công an phường Phú Lương cho biết.