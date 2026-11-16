Herbalife cùng VOC mang chuyên môn dinh dưỡng quốc tế đến với thể thao Olympic Việt Nam

ANTD.VN - Tại buổi tập huấn chuyên đề phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) ngày 9/11, hai chuyên gia của Herbalife đã chia sẻ một nguyên tắc xuyên suốt: không có công thức dinh dưỡng chung cho mọi vận động viên. Hiểu yêu cầu của môn thể thao, ứng dụng khoa học và cá nhân hóa chiến lược là cách để huấn luyện viên và đội ngũ chuyên môn hỗ trợ vận động viên tốt hơn.

Buổi tập huấn chuyên đề “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh” do Herbalife phối hợp cùng VOC tổ chức ngày 9/11/2026 tại Hà Nội

Mỗi môn thể thao có một “hồ sơ” nạp năng lượng riêng

Ngày 9/11/2026, tại Khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), Herbalife phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh”.

Do hai chuyên gia Herbalife là Tiến sĩ Luigi Gratton, Phó Chủ tịch, Văn phòng Sức khỏe và Thể chất, Herbalife, đồng thời là Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife, và Tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng, Herbalife dẫn dắt, buổi tập huấn mang chuyên môn dinh dưỡng thể thao quốc tế đến với khoảng 200 huấn luyện viên, vận động viên, bác sĩ và cán bộ chuyên môn đang làm việc cùng vận động viên Olympic ở nhiều môn thi đấu. Hình thức trực tuyến qua Zoom giúp mở rộng phạm vi tiếp cận ra ngoài hội trường.

Buổi tập huấn tiếp nối quan hệ hợp tác lâu năm giữa Herbalife và VOC, trong khuôn khổ đó Herbalife cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc do VOC đề cử.

Theo các chuyên gia, nhu cầu dinh dưỡng của vận động viên được quyết định bởi yêu cầu tập luyện, yếu tố cá nhân và điều kiện môi trường, nên luôn thay đổi theo từng buổi tập. Đóng góp của các hệ năng lượng trong cơ thể cũng thay đổi theo thời lượng và cường độ vận động.

Phân tích về sự khác biệt giữa các nhóm môn, Tiến sĩ Luigi Gratton cho biết: “Với cự ly rất ngắn, chẳng hạn chạy nước rút 100 m, vận động viên không cần nạp dinh dưỡng trong lúc thi đấu. Nhưng với marathon hoặc đạp xe đường dài, họ cần bổ sung nước, chất điện giải và carbohydrat để tiếp năng lượng trong lúc vận động.”

Bộ công cụ nạp năng lượng

Học viên được giới thiệu “đĩa ăn thành tích” cho ngày tập nhẹ, vừa và nặng, cùng các nguyên tắc nạp dưỡng chất: lượng carbohydrat tương xứng với cường độ tập luyện, protein phân bổ đều trong ngày (khoảng 20 - 40 g mỗi bữa, cách nhau 3 - 4 giờ), và vai trò của chất béo lành mạnh, omega-3.

Làm rõ hơn về vai trò của các nhóm chất, Tiến sĩ Luigi Gratton cho biết: “Dinh dưỡng cần được tính đến trước, trong và sau khi vận động. Mỗi giai đoạn đều cần những dưỡng chất phù hợp. Trước tiên là cân đối chất dinh dưỡng, đồng thời phân bổ chúng hợp lý suốt cả ngày.”

Tiến sĩ Krissy Ladner

Với bù nước, các chuyên gia phân tích cơ chế điều hòa thân nhiệt, lượng mồ hôi và natri mất đi, cùng lộ trình bù nước thực tế theo hướng dẫn của Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ (ACSM). Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, các chuyên gia lưu ý cần đánh giá nhu cầu bù nước của từng người dựa trên nhiệt độ, độ ẩm và lượng mồ hôi mất đi, thay vì áp dụng theo cảm tính.

Ba nhóm môn, ba kế hoạch

Các chuyên gia làm rõ ưu tiên dinh dưỡng khác nhau giữa nhóm môn sức mạnh, nhóm môn sức bền và nhóm môn đồng đội, vận động ngắt quãng, từ ngày tập đến ngày thi đấu. Các nội dung sức bền kéo dài đặc biệt cần lượng carbohydrat sẵn có, trong khi tập luyện thiên về sức mạnh cũng cần đủ năng lượng và protein để hỗ trợ cơ bắp thích nghi.

Qua tình huống của một vận động viên cử tạ và một vận động viên đua xe đạp đường dài, học viên thấy rõ hai vận động viên cần lượng carbohydrat khác nhau và đối mặt với những rủi ro chính khác nhau: giảm cân cấp tốc ở môn cử tạ và năng lượng khả dụng thấp ở môn đua xe đạp. Kế hoạch ngày thi đấu được xây dựng từ những món ăn quen thuộc của người Việt như cháo gà và bánh mì.

An toàn thực phẩm bổ sung và phòng, chống doping

Với vận động viên thi đấu, các chuyên gia nhấn mạnh rằng vận động viên chịu trách nhiệm với những gì mình sử dụng. Vì vậy, cần biết nhận diện dấu hiệu cảnh báo và dấu hiệu đáng tin cậy trong các tuyên bố về dinh dưỡng, tuân thủ quy định của Cơ quan Phòng, chống Doping Thế giới (WADA), và ưu tiên sản phẩm đã được bên thứ ba kiểm nghiệm độc lập (như chứng nhận NSF hay BSCG), tiêu biểu là dòng sản phẩm Herbalife24.

Hồi phục tốt hơn, thi đấu tốt hơn

Chương trình cũng dành thời lượng cho chuyên đề hồi phục với thông điệp: tập luyện cộng hồi phục mới tạo nên kết quả. Quá trình hồi phục có thể được theo dõi qua giấc ngủ, mức độ đau mỏi cơ, tâm trạng, năng lượng và phong độ, kết hợp các phương pháp hồi phục chủ động và thụ động, trên nguyên tắc làm tốt những điều cơ bản trước: giáo án tập luyện hợp lý, giấc ngủ và dinh dưỡng. Ở phần thực hành, học viên xây dựng kế hoạch nạp năng lượng cho môn thể thao của mình và kế hoạch hồi phục cho ngày trước, trong và sau thi đấu.

Học viên thực hành xây dựng kế hoạch nạp năng lượng cho môn thể thao của mình

Khép lại phần dinh dưỡng, Tiến sĩ Krissy Ladner đúc kết ba bước: hiểu yêu cầu, ứng dụng khoa học, cá nhân hóa chiến lược. Mỗi môn thể thao, mỗi vận động viên đều cần cách tiếp cận dinh dưỡng và hồi phục riêng.

Đánh giá về buổi tập huấn, ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, cho biết: “Những chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế đã giúp đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên và y bác sĩ thể thao Việt Nam cập nhật xu hướng khoa học thể thao hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.”

Hai buổi tập huấn phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc đồng hành toàn diện cùng thể thao Việt Nam.

Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu năm, Herbalife không chỉ cung cấp các dòng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho các đội tuyển bóng đá quốc gia và hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc, mà còn hỗ trợ các chương trình đào tạo chuyên sâu do các chuyên gia quốc tế thực hiện. Từ đó, mang những kiến thức thực tiễn và tiêu chuẩn dinh dưỡng toàn cầu đến với đội ngũ huấn luyện viên, y bác sĩ và chuyên gia thể thao Việt Nam.

Cam kết này được bảo chứng bởi uy tín của Herbalife, được thành lập từ năm 1980 với mục tiêu trở thành một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất. Các sản phẩm của Herbalife luôn được phát triển trên nền tảng khoa học vững chắc, trải qua quy trình nghiên cứu, đổi mới sáng tạo liên tục và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.