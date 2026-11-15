Tinh thần quật khởi giúp trường Văn Hiến ngược dòng ở vòng bảng

ANTD.VN - THPT Văn Hiến đã viết nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ tại vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active. Hai chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là màn hạ THPT Chuyên KHXH&NV với tỉ số 5-0, đã giúp đội bóng lách qua khe cửa hẹp để giành quyền vào vòng hai.

Bóng đá luôn có những câu chuyện mà chỉ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người ta mới hiểu hết giá trị của sự kiên trì. Hành trình của THPT Văn Hiến tại vòng bảng năm nay là một minh chứng như vậy.

Khởi đầu không thuận lợi khi để thua THPT Ngôi sao Hà Nội với tỉ số 0-1 ở trận ra quân, THPT Văn Hiến sớm rơi vào thế khó. Một thất bại khiến áp lực gia tăng, trong khi cơ hội sửa sai không còn nhiều. Nhưng thay vì để nỗi thất vọng kéo dài, các cầu thủ đã chọn cách đứng dậy và chiến đấu.

Chiến thắng trước THPT Quang Trung HĐ vòng trước mang tính bước ngoặt với THPT Văn Hiến

Ở lượt trận thứ hai, THPT Văn Hiến tìm lại niềm vui bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước THPT Quang Trung Hà Đông. Ba điểm đầu tiên chưa giúp đội bóng giải quyết được tất cả, nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi lại sự tự tin, giữ hy vọng và tạo đà cho trận đấu cuối cùng.

Và rồi, khi không còn nhiều lựa chọn ngoài việc phải chiến thắng thật thuyết phục, Văn Hiến đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ. Trước THPT Chuyên KHXH&NV, đội bóng chơi đầy quyết tâm và thuyết phục, ghi tới 5 bàn thắng nhờ công Quang Dũng (2 bàn), Anh Minh, Minh Duy và Quang Hiếu.

THPT Văn Hiến thắng trận cuối 5-0 để lách qua khe cửa hẹp và đi tiếp

Tỉ số 5-0 không chỉ là chiến thắng đậm nhất của Văn Hiến tại vòng bảng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tinh thần không bỏ cuộc.

Kịch tính ở bảng AA khi có tới 3 đội cùng giành được 6 điểm. Trong cuộc cạnh tranh sít sao ấy, hiệu số bàn thắng bại đã trở thành yếu tố quyết định. Nhờ chiến thắng cách biệt 5-0, THPT Văn Hiến sở hữu hiệu số tốt hơn, qua đó vượt qua THPT Ngôi sao Hà Nội để chiếm vị trí nhì bảng và giành tấm vé vào vòng hai.

Từ một đội bóng khởi đầu bằng thất bại, Văn Hiến đã tự tạo nên cơ hội cho mình bằng hai chiến thắng liên tiếp và một màn trình diễn đầy cảm xúc. Với THPT Văn Hiến, tấm vé đi tiếp không chỉ được quyết định bởi những bàn thắng, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần quật khởi. Và sau màn vượt khó đầy ấn tượng ở vòng bảng, đội bóng hoàn toàn có cơ sở để tự tin bước vào thử thách tiếp theo mang tên THPT Ngọc Hồi ở vòng 1/32,