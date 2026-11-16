Tưng bừng khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội 2026

ANTD.VN - Sáng 16-11, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 chính thức khai mạc với sự tham dự của đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh thành bạn.

Tiết mục trống hội rộn ràng mở đầu lễ khai mạc

Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 thu hút 500 lượt vận động viên đến từ 23 đoàn

Lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, UBND TP Hà Nội, Sở VHTTDL, UBND phường Xuân Đỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố, cùng đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên.

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Lê Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban tổ chức Hội khỏe nhiệt liệt chào mừng các đại biểu khách quý, lãnh đạo cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, vận động viên, cổ động viên.

Nhà báo Lê Quỳnh Trang cho biết Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, gắn kết người làm báo ở Thủ đô với các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và một số Hội nhà báo các tỉnh, thành phố.

Nhà báo Lê Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban tổ chức Hội khỏe phát biểu

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội - Trưởng BTC đánh trống khai mạc

Các đại biểu tặng cờ lưu niệm, động viên các đoàn trước giờ tranh tài

Qua 30 kỳ tổ chức thành công và mùa giải 2026 ghi nhận có thêm các đơn vị đăng ký tham dự, Hội khỏe đã chứng tỏ sức hút và bề dày truyền thống của phong trào thể dục thể thao trong giới báo chí Thủ đô và cả nước.

Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội năm nay thu hút hơn 500 lượt VĐV đến từ 23 đoàn, gồm: Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng; Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên; Báo Nhân Dân; Thông Tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Báo Quân đội Nhân dân; Báo Tiền Phong; Báo Sức khỏe và Đời sống; Báo Pháp luật Việt Nam; Báo Công Thương ; Báo Dân Trí; Thời báo Ngân hàng; Báo Điện tử VnExpress; Tạp chí Công dân & Khuyến học; Tạp chí Đời sống &pháp luật; Tạp chí Ngày nay; Phường Xuân Đỉnh; Ban liên lạc Nhà báo cao tuổi Hà Nội; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; Báo An ninh Thủ đô; Báo Quốc phòng Thủ đô và Tạp chí Người Hà Nội.

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn vận động viên An ninh Thủ đô

Trong ba ngày từ 16 đến 18-11, các vận động viên sẽ thi đấu, tranh tài ở 6 môn gồm: bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, đi bộ và pickleball. Môn pickleball lần đầu được tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các đơn vị.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã sôi nổi bước vào tranh tài các môn thi của Hội khỏe, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên - đồng nghiệp.

Tại Hội khỏe năm nay, Chi hội Nhà báo An ninh Thủ đô cử lực lượng tham dự 4/6 môn thi gồm: kéo co, bóng đá, đi bộ và pickleball.