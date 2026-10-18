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Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Kết quả loạt trận chiều Chủ nhật 18-10

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Lê Vinh

ANTD.VN - Kết quả chiều 18-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

13h30

Sân 1, Bảng I: THPT Phan Huy Chú Thạch Thất 1-1 THPT Nguyễn Du Thanh Oai

Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 0-5 THPT Thạch Bàn

Sân 3, Bảng K: THPT Alfred Nobel 1-5 THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân

Sân 4, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 2-2 THPT Ngọc Hồi

14h30

Sân 1, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 2-3 THPT Ngô Quyền Đông Anh

Sân 2, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn 0-2 THPT Đoàn Kết HBT

Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông 5-0 THPT Đinh Tiên Hoàng

Sân 4, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất 3-0 THPT Dewey Tây Hồ Tây

15h30

Sân 1, Bảng R: THPT Xa La 0-0 THPT Lương Văn Can

Sân 2, Bảng T: THPT Thực Nghiệm 6-0 THPT Tạ Quang Bửu

Sân 3, Bảng T: THPT Phenikaa 5-1 THPT Đa Trí Tuệ

Sân 4, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 1-1 THPT Chuyên Sư phạm

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