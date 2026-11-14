Bóng bàn Việt Nam giành 2 HCV Đông Nam Á 2026

ANTD.VN - Đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 ở Malaysia, gồm 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Nguyễn Anh Tú là gương mặt nổi bật nhất khi góp công vào cả hai chức vô địch.

Ngày 14-11, đội tuyển bóng bàn Việt Nam khép lại hành trình tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 với thành tích đáng khích lệ. Trong tổng số 5 huy chương giành được, các tay vợt Việt Nam có 2 HCV ở nội dung đồng đội nam và đơn nam, bên cạnh 1 HCB và 2 HCĐ.

Dấu ấn lớn nhất thuộc về Nguyễn Anh Tú. Tay vợt này cùng các đồng đội Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch nội dung đồng đội nam.

Bóng bàn Việt Nam thi đấu thành công với 2 HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2026

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Anh Tú tiếp tục thi đấu ấn tượng ở nội dung đơn nam. Trong trận chung kết diễn ra ngày thi đấu cuối cùng, anh đối đầu Nicholas Tan của Singapore. Sau màn so tài căng thẳng kéo dài tới ván thứ bảy, tay vợt Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-3, qua đó bước lên bục cao nhất.

Với hai chức vô địch ở nội dung đồng đội nam và đơn nam, Nguyễn Anh Tú trở thành một trong những vận động viên có đóng góp nổi bật nhất của đoàn Việt Nam tại giải năm nay. Anh còn giành thêm HCB nội dung đôi nam khi kết hợp cùng Đoàn Bá Tuấn Anh.

Ở các nội dung dành cho nữ, bóng bàn Việt Nam có thêm hai tấm HCĐ. Mai Hoàng Mỹ Trang giành huy chương ở nội dung đơn nữ sau khi dừng bước tại bán kết. Trước đối thủ chủ nhà Malaysia, tay vợt Việt Nam không thể tạo bất ngờ và để thua 0-4.

Tấm HCĐ còn lại thuộc về cặp Trần Mai Ngọc và Hoàng Trà My ở nội dung đôi nữ, góp phần hoàn thiện bảng thành tích của đội tuyển tại giải đấu trên đất Malaysia.

Theo Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, kết quả này phản ánh quá trình chuẩn bị, tập luyện nghiêm túc cùng nỗ lực thi đấu của các vận động viên. Đáng chú ý, những trận đấu căng thẳng ở vòng loại trực tiếp là dịp để các tuyển thủ thể hiện bản lĩnh, khả năng duy trì sự tập trung và vượt qua áp lực.