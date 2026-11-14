11.000 vận động viên sẵn sàng chinh phục Trang An Marathon 2026

ANTD.VN - Ngày 15-11, Trang An Marathon 2026 chính thức diễn ra tại Ninh Bình, thu hút 11.000 vận động viên tham gia ở bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Bước sang mùa giải thứ 6, sự kiện tiếp tục kết nối phong trào chạy bộ với hoạt động quảng bá Di sản kép Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.

"Trang An Marathon 2026 powered by Phở Đệ Nhất" sẽ khởi tranh vào ngày 15-11, đánh dấu mùa giải thứ 6 của một trong những sự kiện chạy bộ gắn với không gian di sản tại Ninh Bình. Theo Ban tổ chức, giải năm nay quy tụ khoảng 11.000 vận động viên, tranh tài ở bốn cự ly gồm 5km, 10km, 21km và 42km.

Ngày 15-11, Trang An Marathon 2026 chính thức diễn ra tại Ninh Bình, thu hút 11.000 vận động viên tham gia ở bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km

Không đơn thuần là cuộc đua thể lực, giải chạy còn mang đến cơ hội để các vận động viên trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu những giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc của vùng đất Tràng An. Mỗi cung đường là một hành trình khám phá, nơi người tham gia vừa thử thách giới hạn bản thân, vừa cảm nhận vẻ đẹp của miền di sản.

Một trong những điểm nhấn của Trang An Marathon 2026 là hệ thống đường chạy xuất phát từ Cố đô Hoa Lư, đưa vận động viên đến với không gian cảnh quan thuộc vùng lõi Di sản kép Tràng An. Đây là khu vực hội tụ những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của Ninh Bình.

Với bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, giải đấu tạo điều kiện để nhiều nhóm vận động viên tham gia, từ những người mới làm quen với chạy bộ đến các runner giàu kinh nghiệm muốn chinh phục thử thách marathon. Các cự ly được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế, dưới sự công nhận và quản lý của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

Trang An Marathon 2026 do Công ty cổ phần Vũ Media (VRace) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức, với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng Phở Đệ Nhất. Ông Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, giữ vai trò Trưởng Ban tổ chức giải.

Qua từng mùa, Trang An Marathon hướng tới việc mở rộng sức lan tỏa của phong trào chạy bộ, đồng thời tạo thêm cầu nối giữa thể thao, du lịch và văn hóa địa phương. Sự kiện không chỉ thu hút cộng đồng runner trong nước mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh Ninh Bình tới bạn bè quốc tế.