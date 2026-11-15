Kết quả loạt trận cuối cùng vòng bảng sáng 15-11

8h
Sân 1, Bảng W: THPT Chúc Động 2-2 THPT FPT Tây Hà Nội
Sân 2, Bảng W: THPT Vân Tảo 1-0 THPT Nguyễn Tất Thành TX
Sân 3, Bảng AA: THPT Văn Hiến 5-0 THPT Chuyên KHXH&NV
Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai 1-2 THPT IVS Thanh Oai
9h
Sân 1, Bảng BB: THPT Marie Curie Hà Đông 1-3 THPT Đống Đa
Sân 2, Bảng BB: THPT Tân Lập 3-1 THPT Phan Đình Phùng
Sân 3, Bảng CC: THPT Green City Academy 2-0 THPT Khương Đình
Sân 4, Bảng K: THPT Alfred Nobel 0-7 THPT Thạch Bàn
10h
Sân 1, Bảng CC: THPT Chu Văn An 3-0 THPT Nguyễn Siêu
Sân 2, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ 1-2 THPT Galileo
Sân 3, Bảng D: THPT Lê Quý Đôn MĐ 2-0 THPT Đông Kinh