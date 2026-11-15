An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Kết quả loạt trận cuối cùng vòng bảng sáng 15-11

0 bình luận
Lê Vinh

ANTD.VN - Kết quả loạt trận sáng 15-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

8h

Sân 1, Bảng W: THPT Chúc Động 2-2 THPT FPT Tây Hà Nội

Sân 2, Bảng W: THPT Vân Tảo 1-0 THPT Nguyễn Tất Thành TX

Sân 3, Bảng AA: THPT Văn Hiến 5-0 THPT Chuyên KHXH&NV

Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai 1-2 THPT IVS Thanh Oai

ivs4.jpg
Vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active đã khép lại

9h

Sân 1, Bảng BB: THPT Marie Curie Hà Đông 1-3 THPT Đống Đa

Sân 2, Bảng BB: THPT Tân Lập 3-1 THPT Phan Đình Phùng

Sân 3, Bảng CC: THPT Green City Academy 2-0 THPT Khương Đình

Sân 4, Bảng K: THPT Alfred Nobel 0-7 THPT Thạch Bàn

10h

Sân 1, Bảng CC: THPT Chu Văn An 3-0 THPT Nguyễn Siêu

Sân 2, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ 1-2 THPT Galileo

Sân 3, Bảng D: THPT Lê Quý Đôn MĐ 2-0 THPT Đông Kinh

tai-tro-new2-01.jpg

Tin liên quan

Từ khóa:

#Giải bóng đá học sinh Hà Nội 2026

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng