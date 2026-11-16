An ninh Thủ đô giành 3 huy chương ngày khai mạc Hội khỏe 2026

ANTD.VN - Trong ngày khai mạc Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026, Chi hội Nhà báo An ninh Thủ đô giành huy chương ở các môn kéo co, đi bộ, pickleball.

Ngày 16-11, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 chính thức khai mạc.

Hơn 500 lượt VĐV đến từ 23 đơn vị báo chí Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố cùng nhau tranh tài ở 6 môn gồm: bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, đi bộ và pickleball.

Đội kéo co An ninh Thủ đô sôi nổi tranh tài dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao huy chương Bạc và chung vui cùng đội kéo co An ninh Thủ đô

Chi hội Nhà báo An ninh Thủ đô cử lực lượng tham dự 4 môn thi và giành 3 huy chương ngay trong ngày khai mạc giải.

Theo đó, đội kéo co nam nữ An ninh Thủ đô xuất sắc vượt qua Cơ quan Báo và PTTT Hà Nội I tại bán kết, trước khi thua Cơ quan Báo và PTTT Hà Nội II tại chung kết, giành huy chương Bạc chung cuộc. Đây cũng là ngôi Á quân thứ hai liên tiếp của đội tại Hội khỏe.

VĐV Đỗ Yên Hưng (bìa phải) nhận huy chương Đồng đi bộ lứa tuổi 41-60

Cặp VĐV Hà Văn Kiệm - Chu Thị Hương giành huy chương Đồng nội dung đôi nam nữ 18-40

Ở môn đi bộ điền kinh, VĐV Đỗ Yên Hưng giành huy chương Đồng nội dung nữ lứa tuổi 41-60.

Tương tự, tại môn pickleball, cặp VĐV Hà Văn Kiệm - Chu Thị Hương giành huy chương Đồng nội dung đôi nam nữ 18-40.

Ngày 17-11 - ngày bế mạc giải, đoàn VĐV An ninh Thủ đô tranh tài môn bóng đá (đội An ninh Thủ đô gặp CAP Xuân Đỉnh tại lượt cuối vòng bảng) và môn pickleball (đôi nam lứa tuổi 41-60).