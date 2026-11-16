Cựu HLV đội Nam Định và hành trình chinh phục bóng đá học đường Thủ đô

ANTD.VN - Từng có 40 năm gắn bó với bóng đá Nam Định, từ những ngày tập năng khiếu, thi đấu chuyên nghiệp đến cương vị HLV trưởng đội bóng thành Nam, HLV Nguyễn Thế Cường mang đến Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô một sắc màu độc đáo. Với ông, đây không chỉ là hành trình cùng THPT IVS vượt qua vòng bảng, mà còn là cơ hội được chứng kiến một thế hệ cầu thủ học đường giàu tiềm năng, cùng một giải đấu có quy mô và chất lượng chuyên môn vượt ngoài mong đợi.

THPT IVS vừa giành vé vào vòng loại trực tiếp Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active, sau hai chiến thắng liên tiếp để giữ ngôi nhì bảng P.

Đây là thành quả ban đầu ngọt ngào, bởi họ từng đứng trước rất nhiều hoài nghi. Sau trận thua bất ngờ 0-3 trước THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) trận ra quân, đội bóng trường IVS đứng trước áp lực không nhỏ. Với một tập thể từng giành ngôi Á quân năm 2024, kết quả ấy càng khiến các cầu thủ chịu sức ép tâm lý. Nhưng trong bóng đá, điều quan trọng không chỉ là cách một đội bóng khởi đầu, mà còn là khả năng đứng dậy sau cú vấp.

HLV Nguyễn Thế Cường của đội THPT IVS tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active



HLV Nguyễn Thế Cường nhìn nhận thất bại đầu tiên đến từ nhiều nguyên nhân. Bàn thua sớm cùng sức ép trước một đối thủ mạnh đã khiến các cầu thủ IVS đánh mất sự tự tin. Ông đánh giá THPT Phùng Khắc Khoan là đội bóng có chất lượng đồng đều, chiều sâu đội hình và trình độ chơi bóng cao. Đây thực sự là thử thách lớn với các học trò của ông.

Thay vì tạo thêm áp lực, nhà cầm quân có nhiều năm kinh nghiệm ở bóng đá chuyên nghiệp lựa chọn giải pháp giải tỏa tâm lý, giúp các cầu thủ hồi phục thể lực và tìm lại sự tự tin. Sự điều chỉnh ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả. THPT IVS lần lượt đánh bại THPT Dewey Tây Hồ Tây 3-1 và THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) 2-1, qua đó giành ngôi nhì bảng P.

Theo ông Cường, hai chiến thắng liên tiếp cho thấy các cầu thủ đã phần nào tìm lại được chính mình. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh không có trận đấu nào dễ dàng. Cả hai đối thủ đều khiến IVS phải trải qua những thời điểm vất vả. Đó cũng là điều ông muốn các học trò hiểu rõ: muốn đi xa, đội bóng phải luôn duy trì sự tập trung trong mọi thời điểm.

HLV Nguyễn Thế Cường luôn biết cách truyền lửa cho học trò

Một trong những điểm sáng của THPT IVS là phong độ ấn tượng của Minh Hiếu. Theo đánh giá của HLV Nguyễn Thế Cường, cầu thủ này sở hữu thể hình tốt, kỹ thuật và tư duy của một tiền đạo săn bàn. Khả năng chọn vị trí, xử lý tình huống và dứt điểm giúp Minh Hiếu trở thành mũi nhọn đáng chú ý trên hàng công IVS.

Đáng chú ý, Minh Hiếu đang ghi toàn bộ số bàn của IVS mùa này (5 bàn). Tuy nhiên, nhà cầm quân lại có một chia sẻ khá thú vị: Minh Hiếu cũng là cầu thủ khiến ông phải nhắc nhở, thậm chí nhiều lần phải lớn tiếng nhất trong đội khi thi đấu.

Đó là một chi tiết cho thấy sự nghiêm khắc của người thầy từng trải qua bao thăng trầm của môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Với ông Cường, một cầu thủ muốn phát triển còn cần biết tuân thủ chiến thuật, giữ kỷ luật và đặt lợi ích tập thể lên trên những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Đội bóng THPT IVS được xây dựng trên nền tảng kỷ luật và tinh thần đồng đội

Điều khiến HLV Nguyễn Thế Cường ấn tượng không chỉ là những gì các học trò IVS thể hiện, mà còn là quy mô và chất lượng của giải đấu. Ông cho biết bản thân thực sự bất ngờ ngay từ lễ bốc thăm, khi chứng kiến số lượng đội bóng tham dự đông đảo, bề dày truyền thống của giải và cách thức tổ chức chuyên nghiệp.

“Thật sự tôi bất ngờ và choáng ngợp từ hôm đi dự lễ bốc thăm. Số lượng đội bóng, bề dày truyền thống và cách tổ chức rất chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, có nhiều trận đấu đạt chất lượng chuyên môn cao, nhiều em chơi bóng rất thông minh và thu hút”, ông Cường chia sẻ.

Với HLV Thế Cường, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô còn gợi nhắc về những năm tháng tuổi trẻ của chính mình. Ông cũng từng đến với bóng đá từ khi còn nhỏ, nuôi dưỡng đam mê qua những năm tháng học trò để rồi từng bước trưởng thành, trở thành cầu thủ và sau đó là HLV chuyên nghiệp ở CLB Nam Định, nơi ông đồng trang lứa với nhiều cựu cầu thủ nổi tiếng, trong đó có Nguyễn Văn Sỹ.



Chàng trai trẻ Nguyễn Thế Cường (bên trái) cùng đồng đội Nguyễn Văn Sỹ khi còn thi đấu cho CLB Nam Định

Đó là quãng thời gian đủ dài để bóng đá trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời. Có những kỷ niệm vinh quang, cũng có không ít cay đắng, thử thách và những dấu mốc khó quên. Vì thế, việc phải tạm gác lại hành trình ấy khiến ông không tránh khỏi cảm giác buồn và tiếc nuối.

“Tôi luôn tự hào vì mình là một phần của bóng đá Nam Định. Cũng như các em học sinh bây giờ, tôi đam mê bóng đá từ nhỏ và chính những năm tháng tuổi học trò đã tiếp thêm sức mạnh để tôi phấn đấu trở thành HLV chuyên nghiệp”, ông Cường bộc bạch.

Có lẽ bởi từng đi qua hành trình ấy, ông càng trân trọng cơ hội được đồng hành cùng những cầu thủ trẻ tại IVS. Dù đến với đội bóng khá muộn, khi danh sách cầu thủ chỉ được hoàn thiện vào đầu tháng 10-2026, ông vẫn phải nhanh chóng bắt tay vào công việc trong điều kiện thời gian chuẩn bị không nhiều.

HLV Nguyễn Thế Cường đặc biệt ghi nhận sự quan tâm của Tiến sĩ Phạm Quang Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống trường IVS cùng Ban Giám hiệu và tập thể thầy cô nhà trường. Sự động viên, tạo điều kiện từ nhà trường giúp ông và các học trò có thêm động lực trong hành trình tại giải. Đáng chú ý, Tiến sĩ Phạm Quang Long cũng nhắn nhủ HLV không nên tạo áp lực thành tích quá lớn cho các cầu thủ, để các em được thi đấu với tâm lý thoải mái và tận hưởng niềm vui bóng đá.

Trước mắt, THPT IVS sẽ bước vào vòng 1/32 với sự tự tin lớn cùng mục tiêu tiến xa. Nhưng với Nguyễn Thế Cường, điều đáng quý hơn cả là được tiếp tục sống với đam mê, được làm việc cùng những cầu thủ trẻ và chứng kiến các em trưởng thành qua từng trận đấu.

Sau 40 năm với bóng đá Nam Định, người thầy ấy đang mở ra một chương mới trên hành trình của mình. Và thật đặc biệt, điểm khởi đầu ấy lại đến từ một sân chơi học đường, nơi những giấc mơ bóng đá của tuổi trẻ vẫn đang được nuôi dưỡng bằng đam mê, kỷ luật và khát vọng vươn lên.