Nhà báo Trường Hải - Hiệp hội Phóng viên thể thao thế giới: "Đây là sân chơi đặc biệt ý nghĩa dành cho tuổi học trò"

Nhà báo Trường Hải - Hiệp hội Phóng viên thể thao thế giới (AIPS): "Đây là sân chơi đặc biệt ý nghĩa dành cho tuổi học trò"

Nhà báo Trường Hải - Hiệp hội Phóng viên thể thao thế giới (AIPS)

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô, theo tôi, là một sân chơi đặc biệt ý nghĩa dành cho tuổi học trò. Đây không chỉ là một giải đấu thể thao quy mô lớn, nơi các bạn học sinh được thỏa sức chơi bóng và thể hiện đam mê, mà còn mở ra một không gian để các em bước ra khỏi vùng an toàn của mình, gặp gỡ những người bạn đồng trang lứa đến từ nhiều ngôi trường khác nhau, qua đó mở rộng các mối quan hệ, góc nhìn và trải nghiệm sống.

Nhìn giải đấu bước sang tuổi 25, tôi càng cảm nhận rõ giá trị ấy. Khi còn ngồi trên ghế THPT, thế hệ chúng tôi không có cơ hội được tham gia một sân chơi quy mô và chuyên nghiệp như vậy. Khi đó, các trường chủ yếu chỉ tổ chức những giải đấu nhỏ, mang tính giao lưu giữa một vài trường với nhau. Vì thế, mỗi lần chứng kiến các bạn học sinh hôm nay khoác lên mình màu áo của ngôi trường, bước ra sân thi đấu trước sự cổ vũ của thầy cô, bạn bè và các thế hệ học sinh, tôi thực sự thấy vừa vui, vừa có chút tiếc nuối và ước rằng giá như mình có cơ hội được trở lại tuổi 16, 17 để một lần được đứng trên sân, được chiến đấu vì màu áo trường mình.

Mong rằng sau khi giải khép lại, điều còn ở lại với mỗi bạn học sinh không chỉ là kết quả hay thành tích, mà còn là những người bạn, những trải nghiệm và những kỷ niệm đẹp mà sau này khi trưởng thành, các em sẽ vẫn mỉm cười mỗi khi nhớ về.

Nhà báo Hữu Thu - Báo Quốc phòng Thủ đô: "Đây là môi trường tốt để phát hiện những nhân tố có năng khiếu bóng đá"

Nhà báo Hữu Thu - Báo Quốc phòng Thủ đô

Dưới góc độ truyền thông, tôi đánh giá đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao học đường, mà đã trở thành một thương hiệu văn hóa - thể thao đặc trưng của tuổi trẻ Thủ đô. Dù là giải đấu phong trào, đây vẫn là môi trường tốt để phát hiện những nhân tố có năng khiếu bóng đá, đóng góp cho việc phát triển phong trào chung của Thủ đô. Theo tôi, giải đấu mang đến 3 giá trị rất lớn: Tạo ra sân chơi lành mạnh, khơi dậy niềm đam mê bóng đá và kéo các em rời xa màn hình điện thoại để rèn luyện sức khỏe. Là môi trường tuyệt vời để rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và sự fair-play. Về mặt cảm xúc, giải đấu có quy mô hơn một trăm trường tham gia, đây chính là nơi lưu giữ những ký ức thanh xuân đẹp nhất của biết bao thế hệ học sinh Hà Nội suốt hơn hai thập kỷ qua.

Xin cảm ơn Báo An ninh Thủ đô đã kiên trì suốt 25 năm qua để duy trì một giải đấu tuyệt vời cho học sinh Hà Nội. Cột mốc 25 năm là hành trình trọn vẹn của sự bền bỉ và tâm huyết từ Ban Tổ chức. Là một phóng viên đã nhiều lần tác nghiệp tại giải đấu, mỗi lần đứng ở sân vận động Xuân Đỉnh chứng kiến không khí rực rỡ, tiếng reo hò cuồng nhiệt cùng sự đồng hành bài bản của các nhà tài trợ, tôi thực sự cảm nhận được sức hút và độ hoành tráng ngày càng lớn của giải. Mong các em hãy chơi hết mình với ngọn lửa đam mê. Thắng hay thua đều là một phần của trải nghiệm. Cúp vô địch chỉ có một, nhưng tình bạn, sự trưởng thành và những khoảnh khắc có một không hai trên sân cỏ hôm nay sẽ là kỷ niệm đẹp theo các em suốt đời. Cảm ơn thầy cô vì đã không chỉ là người truyền dạy kiến thức trên bục giảng, mà còn là những HLV thầm lặng trên sân cỏ. Mong thầy cô tiếp tục giữ sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, giáo dục các em biết kiềm chế, bao dung và tôn trọng đối thủ, để mỗi trận đấu luôn là một bài học làm người trọn vẹn.

Nhà báo Quyết Thắng - Báo Điện tử Vietnamnet: "Giải góp phần hình thành một văn hóa bóng đá học đường rất riêng của Hà Nội"

Nhà báo Quyết Thắng - Báo Điện tử Vietnamnet

Điều tôi ấn tượng nhất ở giải đấu này là sức sống rất đặc biệt. Có những giải thể thao được nhớ đến bởi một vài mùa giải thành công, một vài ngôi sao hay những trận đấu đáng nhớ, nhưng với Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô, giá trị lớn nhất lại nằm ở khả năng duy trì và trao truyền qua nhiều thế hệ.

25 năm là một chặng đường đủ dài để một sân chơi trở thành một phần ký ức của tuổi học trò Hà Nội. Hàng nghìn học sinh đã từng khoác lên mình màu áo của trường, bước ra sân với khát vọng chiến thắng, rồi sau đó trưởng thành, đi học, đi làm và bước vào những hành trình khác của cuộc đời. Nhưng những trận bóng, những người bạn, những tiếng reo hò trên sân có lẽ vẫn là một phần ký ức rất khó quên.

Ở góc độ xã hội, tôi cho rằng giải đấu còn có ý nghĩa ở việc tạo ra một không gian để học sinh được vận động, được giao tiếp và được thể hiện bản thân theo cách tích cực. Bóng đá dạy các em nhiều điều mà đôi khi sách vở không thể truyền tải đầy đủ: biết phối hợp, biết hy sinh vì tập thể, biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và quan trọng nhất là biết ứng xử cả khi thắng lẫn khi thua.

Và sau 25 năm, tôi nghĩ điều đáng quý nhất là giải đấu không chỉ là tìm kiếm những đội bóng mạnh, những nhà vô địch, mà đã góp phần hình thành một văn hóa bóng đá học đường rất riêng của Hà Nội mà chỉ ở Báo An ninh Thủ đô mới có.