An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Lịch thi đấu vòng 1/32

0 bình luận
Lê Vinh

ANTD.VN - Lịch thi đấu vòng 1/32 (vòng 64 đội) của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

THỨ TƯ 18-11

13h30

Sân 1: THPT Quốc Oai (Nhất A) - (Nhì Ô) THPT Việt Hoàng

Sân 2: THPT Xuân Phương (Nhất B) - (Nhì P) THPT IVS Thanh Oai

Sân 3: THPT Hoài Đức C (Nhất C) - (Nhì Q) THPT Phúc Lợi

Sân 4: THPT Tự Lập (Nhất D) - (Nhì R) THPT Olympia

Sân 5: THPT Wellsrping (Nhất Đ) - (Nhì S) THPT Phan Bội Châu HĐ

14h30

Sân 1: THPT Lê Quý Đôn HĐ (Nhất E) - (Nhì T) THPT Phenikaa

Sân 2: THPT Nguyễn Quốc Trinh (Nhất F) - (Nhì U) THPT Bình Minh HĐ

Sân 3: THPT Đồng Quan (Nhất G) - (Nhì Ư) THPT Lê Lợi HĐ

Sân 4: THPT Trần Quốc Tuấn (Nhất H) - (Nhì V) THPT Đông Mỹ

Sân 5: THPT Nguyễn Du Thanh Oai (Nhất I) - (Nhì X) THPT Đỗ Mười

15h30

Sân 1: THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Nhất J) - (Nhì Y) THPT Hữu Nghị T78

Sân 2: THPT Thạch Bàn (Nhất K) - (Nhì Z) THPT Tây Hồ

Sân 3: THPT Galileo (Nhất L) - (Nhì W) THPT Chúc Động

Sân 4: THPT Ngọc Hồi (Nhất M) - (Nhì AA) THPT Văn Hiến

Sân 5: THPT Kim Liên (Nhất N) - (Nhì BB) THPT Hà Nội Amsterdam

--------------------------

CHỦ NHẬT 22-11

8h

Sân 1: THPT Ngô Quyền ĐA (Nhất O) - (Nhì CC) THPT Chu Văn An

Sân 2: THPT Hoàng Văn Thụ (Nhất Ô) - (Nhì A) THPT Đại Mỗ

Sân 3: THPT Phùng Khắc Khoan TT (Nhất P) - (Nhì B) THPT Lê Văn Thiêm

Sân 4: THPT Nguyễn Gia Thiều (Nhất Q) - (Nhì C) THPT Khương Hạ

Sân 5: THPT Xa La (Nhất R) - (Nhì D) THPT Lê Quý Đôn MĐ

9h

Sân 1: THPT Thanh Oai B (Nhất S) - (Nhì Đ) THPT Huỳnh Thúc Kháng

Sân 2: THPT Thực Nghiệm (Nhất T) - (Nhì E) THPT Nguyễn Văn Cừ

Sân 3: THPT Vạn Xuân LB (Nhất U) - (Nhì F) THPT Cầu Giấy

Sân 4: THPT Marie Curie LB (Nhất Ư) - (Nhì G) THPT Phú Xuyên A

Sân 5: THPT Yên Hòa (Nhất V) - (Nhì H) THPT Lương Thế Vinh

10h

Sân 1: THPT Hoài Đức B (Nhất X) - (Nhì I) THPT Lý Thường Kiệt VH

Sân 2: THPT MAY (Nhất Y) - (Nhì J) THPT FPT

Sân 3: THPT Lạc Long Quân (Nhất Z) - (Nhì K) THPT Trần Hưng Đạo TX

Sân 4: THPT Vân Tảo (Nhất W) - (Nhì L) THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

Sân 5: THPT Quang Trung HĐ (Nhất AA) - (Nhì M) THPT Phùng Khắc Khoan KL

13h30

Sân 1: THPT Phan Đình Phùng (Nhất BB) - (Nhì N) THPT Archimedes ĐA

Sân 2: THPT Green City Academy (Nhất CC) - (Nhì O) THPT Đoàn Kết HBT

tai-tro-new2-01.jpg

Tin liên quan

Từ khóa:

#Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng