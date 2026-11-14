Phản ứng của truyền thông quốc tế sau khi Argentina nhận thất bại đầu tiên thời hậu Messi

ANTD.VN - Sau khi Argentina thất thủ 1-2 trước Uruguay, truyền thông quốc tế đã có nhiều luồng nhận định đa chiều về màn trình diễn của Julian Alvarez và các đồng đội trong trận đấu đánh dấu kỷ nguyên hậu Messi.

Tờ báo thể thao lớn nhất xứ sở Tango, Ole, cho rằng, thầy trò Lionel Scaloni đang trải qua thời kì chuyển giao, với Nico Paz được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu mới của La Albiceleste.

HLV Scaloni cũng đã tìm ra được những phương án nhân sự chất lượng sau trận đấu với Uruguay. Tuy nhiên, tập thể Argentina hiện tại vẫn còn thiếu nhịp độ và sự ổn định.

Cụ thể hơn, Ole nhận định: “Họ cần phải táo bạo hơn và bớt e dè. Đội tuyển Uruguay mang đến một bài học quý giá về tầm quan trọng của việc luôn giữ sự tập trung và chơi một cách thông minh ở mọi khu vực trên sân.

Bàn thua 0-1 đến từ một tình huống ngẫu nhiên, nhưng cũng phải thừa nhận rằng pha tấn công đó bắt nguồn từ một quả đá phạt hoàn toàn có thể tránh được ngay sát vòng cấm của Rulli.

Hơn nữa, họ đã phòng ngự không tốt trong tình huống phạt góc trước đối thủ có chiều cao trung bình lên tới 1,80 mét cùng khả năng không chiến xuất sắc. Và đó chính là lý do họ bị đối phương trừng phạt”.

Argentina thi đấu không tệ, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại trước Uruguay (Ảnh: Getty Images)

Trái với nhận định của Ole, tờ AS (Tây Ban Nha) đánh giá lối chơi tập thể của Argentina vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, và Gianluca Prestianni mới là chìa khóa tạo nên sự khác biệt cho hàng công của La Albiceleste.

Tờ báo này cho biết: “Trong kỷ nguyên hậu Messi, lối chơi tập thể của Argentina cần phải cải thiện, nhưng những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân vẫn có thể tạo nên sự khác biệt trong một trận đấu giằng co như thế này.

Cả Nicolás Paz, Thiago Almada lẫn các đồng đội của họ đều không thể tìm ra cách xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Uruguay. Trận đấu thay đổi khi Gianluca Prestianni vào sân, giúp Argentina bất ngờ đẩy cao nhịp độ chơi bóng bên phần sân đối phương.

Cầu thủ chạy cánh này lập tức nắm vai trò chủ đạo trong các đợt tấn công, thúc đẩy toàn đội tiến lên phía trước và tạo ra cơ hội mỗi khi có dịp”.

AS đánh giá Nico Paz vẫn chưa thể tạo ra được khác biệt trong trận đấu với Uruguay (Ảnh: Getty Images)

Nhìn chung, Argentina thi đấu không tệ trong ngày mà sân La Bombonera thậm chí không lấp đầy nổi một nửa, hệ quả từ mức giá vé do AFA ấn định.

Các học trò của Diego Forlan thi đấu không quá xuất sắc, tuy nhiên thần may mắn đã mỉm cười với họ nhờ tình huống phản lưới nhà có phần hài hước của Balerdi, và bàn thắng đầy bất ngờ của Maxi Araujo.