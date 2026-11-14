ANTD.VN - Hòa U23 Qatar 1-1 trong trận đấu cuối cùng trên sân Pleiku tối 14-11, U23 Việt Nam chính thức đăng quang giải U23 Gia Lai Cup 2026 với thành tích bất bại.

Tối 14-11, U23 Việt Nam bước vào trận đấu quyết định với U23 Qatar ở lượt cuối giải U23 Gia Lai Cup 2026. Với lợi thế về điểm số trước giờ bóng lăn, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một kết quả thuận lợi để hoàn tất hành trình chinh phục chức vô địch.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Qatar (Ảnh: VFF)

Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân Pleiku, U23 Việt Nam chủ động triển khai thế trận, tìm cách kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại phải nhận bàn thua trước ở phút 20. Al Rawi tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, thoát xuống rồi dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, đưa Qatar vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn, U23 Việt Nam lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh triển khai tấn công từ cả hai biên lẫn trung lộ, nhưng vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đối thủ.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép và nhanh chóng có được điều mình cần. Phút 47, từ đường tạt bóng của đồng đội, hàng thủ Qatar phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Minh Tâm có mặt đúng lúc trong vòng cấm. Tiền đạo U23 Việt Nam lập tức tung cú dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

U23 Việt Nam đăng quang U23 Gia Lai Cup 2026 với thành tích bất bại (Ảnh: VFF)

Bàn thắng của Minh Tâm giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực và thi đấu tự tin hơn. Trong quãng thời gian còn lại, đại diện Tây Á tiếp tục tìm cách tạo đột biến nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Tỉ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Với kết quả này, U23 Việt Nam khép lại giải U23 Gia Lai Cup 2026 bằng thành tích bất bại, chính thức giành chức vô địch với 7 điểm. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trong suốt hành trình năm nay.