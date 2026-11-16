Đánh bại Tây Ban Nha, tuyển Anh lập hai cột mốc chưa từng có

ANTD.VN - Đánh bại Tây Ban Nha 3-2 ngay trên sân Metropolitano, tuyển Anh không chỉ giành chiến thắng quan trọng tại Nations League mà còn chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại kéo dài 968 ngày của đối thủ. Thầy trò HLV Thomas Tuchel đồng thời thiết lập hai cột mốc chưa từng có trong lịch sử Tam sư.

Chiến thắng trên sân Metropolitano rạng sáng 16-11 đánh dấu một trong những kết quả đáng nhớ nhất của tuyển Anh trong nhiều năm qua. Trước đối thủ đang sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng, Tam sư đã chơi đầy hiệu quả để giành thắng lợi 3-2, qua đó khép lại vòng bảng Nations League bằng vị trí dẫn đầu.

Theo thống kê của Opta, đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha thất bại kể từ tháng 3-2024, khi họ để thua Colombia trong một trận giao hữu. Sau cú vấp đó, La Roja trải qua 43 trận liên tiếp không thua trên mọi đấu trường, với tổng thời gian lên tới 968 ngày.

Harry Kane mở tỉ số cho ĐT Anh trước Tây Ban Nha (Ảnh: Getty Images)

Chuỗi thành tích này càng đáng nể khi Tây Ban Nha đã lần lượt đăng quang EURO 2024 và World Cup 2026. Tuy nhiên, hành trình bất bại của nhà vô địch đã phải dừng lại trước một tuyển Anh thi đấu bản lĩnh và biết cách tận dụng cơ hội.

Không chỉ chấm dứt mạch bất bại của Tây Ban Nha, chiến thắng tại Madrid còn giúp tuyển Anh ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên Tam sư đánh bại đội tuyển đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Trước đó, trong 6 lần làm khách trước những đội tuyển giữ vị trí số một kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời năm 1992, tuyển Anh đều không thể giành chiến thắng.

Một thống kê khác cũng cho thấy phong độ sân khách ấn tượng của đội bóng dưới thời Thomas Tuchel. Với kết quả tại Metropolitano, tuyển Anh nâng chuỗi thắng liên tiếp trên sân đối phương lên con số 10, một thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử đội tuyển.

Tam sư có chiến thắng lịch sử (Ảnh: Getty Images)

Trên sân Metropolitano, tuyển Anh nhập cuộc chủ động và tạo được thế trận thuận lợi trong phần lớn thời gian đầu trận. Bước ngoặt đến ở phút 45, khi Harry Kane bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền đạo này thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, tuyển Anh tiếp tục khai thác hiệu quả các tình huống cố định và phản công. Phút 53, từ quả đá phạt góc của Declan Rice, Ezri Konsa bật cao đánh đầu, nhân đôi cách biệt cho Tam sư.

Chỉ 4 phút sau, cách biệt được nới rộng lên 3-0. Jude Bellingham khởi xướng pha phản công trước khi Ben White kết thúc bằng bàn thắng thứ ba cho đội khách. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyển Anh đã tạo ra lợi thế tưởng như không thể bị san lấp.

Tuy nhiên, trận đấu bất ngờ nóng lên sau khi Elliot Anderson nhận thẻ đỏ ở phút 63 vì phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Tây Ban Nha được hưởng phạt đền và Mikel Oyarzabal không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số xuống 1-3 ở phút 65.

Bàn thắng tiếp thêm tinh thần cho đội chủ nhà. Phút 75, Nico Williams tiếp tục lập công, đưa tỉ số về 2-3 và đẩy tuyển Anh vào những phút cuối đầy sức ép. Tây Ban Nha dồn đội hình lên tấn công, nhưng hàng thủ đội khách vẫn đứng vững cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.