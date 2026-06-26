Xuất nhập khẩu sôi động, doanh nghiệp Logistics vẫn "đỏ mắt" tìm người

ANTD.VN -Kim ngạch xuất nhập khẩu liên tiếp lập kỷ lục mới, hàng hóa thông quan tấp nập, vậy mà hàng loạt doanh nghiệp Logistics vẫn đang chật vật tìm người để lấp đầy các vị trí chủ chốt…

Logistics tăng tốc cùng đà phục hồi thương mại

Dữ liệu từ nền tảng tuyển dụng JobsGO cho thấy lượng tin tuyển dụng ngành Logistics trong tháng 5/2026 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những nhóm ngành ghi nhận nhu cầu nhân lực tăng trưởng ổn định trong bối cảnh hoạt động sản xuất, xuất khẩu và chuỗi cung ứng đang phục hồi mạnh mẽ.

Đà tăng này diễn ra song song với sự khởi sắc của nền kinh tế. Theo số liệu từ Cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 445 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Cũng theo dữ liệu nền tảng JobsGO, nhu cầu tuyển dụng xuất hiện ở hầu hết các mắt xích của chuỗi cung ứng, từ điều phối vận tải, quản lý kho, vận hành Logistics đến các vị trí quản lý chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, thị trường việc làm TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu về nhu cầu nhân lực Logistics nhờ lợi thế cảng biển, hệ thống kho bãi và hoạt động xuất nhập khẩu sôi động.

Trong khi đó, các doanh nghiệp dịch vụ, thương mại điện tử và vận tải tại khu vực miền Trung cũng đang liên tục tìm kiếm nhân, góp phần thúc đẩy nhu cầu việc làm Đà Nẵng ở nhóm ngành Logistics và chuỗi cung ứng.

Cơn khát nhân lực Logistics ngày càng lớn khi xuất nhập khẩu bứt tốc

Ẩn sau bức tranh tích cực đó là một thực trạng đáng lo ngại. Theo ghi nhận từ hệ thống JobsGO, lượng hồ sơ ứng tuyển cho một số vị trí then chốt như Điều phối vận tải giảm 45,1%, Quản lý kho giảm 22,6% và nhóm Vận tải giảm 15,7%. Điều này phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa nhu cầu tuyển dụng và nguồn cung nhân lực có kỹ năng phù hợp.

Chia sẻ về thực trạng này, ông Phạm Thanh Hải – CEO JobsGO nhận định: "Logistics đang là một trong những lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng của xuất nhập khẩu và sản xuất. Tuy nhiên, điều doanh nghiệp cần hiện nay không chỉ là nhân sự vận hành đơn thuần mà là những người có khả năng quản lý dữ liệu, ứng dụng công nghệ và thích ứng nhanh với các biến động của chuỗi cung ứng".

Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu tuyển dụng nhân sự vận hành theo quy trình cố định, thì hiện nay họ sẵn sàng đầu tư mạnh hơn cho nhân sự Logistics có năng lực chuyên môn cao, ngoại ngữ tốt và tư duy công nghệ.

Theo quan sát từ JobsGO, những ứng viên sở hữu đồng thời kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ và khả năng sử dụng công nghệ thường có lợi thế cạnh tranh đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường.

Cơ hội lớn cho người biết đón đầu xu hướng

Nhìn về tương lai, triển vọng của ngành Logistics được dự báo vẫn rất tích cực khi Việt Nam tiếp tục duy trì vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực Logistics chất lượng cao.

Những biến động địa chính trị toàn cầu, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hay áp lực tối ưu chi phí đang khiến doanh nghiệp phải xây dựng nhiều kịch bản vận hành khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc nhân sự Logistics không chỉ cần thực hiện công việc vận hành mà còn phải tham gia vào quá trình quản trị rủi ro, phân tích dữ liệu và ra quyết định.

Khi xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng và chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp, cơ hội sẽ không đơn thuần thuộc về những lao động chỉ đáp ứng các yêu cầu vận hành cơ bản mà ưu tiên những nhân sự có khả năng học hỏi nhanh, làm việc với dữ liệu và ứng dụng công nghệ vào công việc hằng ngày.