Hà Nội: Một giám đốc doanh nghiệp bị tuyên án 18 tháng tù treo do gian lận bảo hiểm xã hội

ANTD.VN - Ngày 17-9, Tòa án nhân dân khu vực 6 thành phố Hà Nội tuyên phạt Đặng Đ.T., Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân B. T. 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội “Gian lận bảo hiểm xã hội”.

Đại diện VKSND khu vực 6 đọc bản cáo trạng tại phiên xét xử

Thông tin từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết, ngày 17-9, Tòa án nhân dân (TAND) Khu vực 6 thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Đ.T. - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân B.T. bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực 6 thành phố truy tố về tội “Tội Gian lận bảo hiểm xã hội”. BHXH cơ sở Chương Mỹ tham gia tố tụng với tư cách Nguyên đơn dân sự.

Diễn biến của vụ án như sau: Trong quá trình rà soát dữ liệu, BHXH huyện Chương Mỹ (nay là BHXH cơ sở Chương Mỹ) chủ động rà soát Doanh nghiệp tư nhân B.T có tần suất thanh toán chế độ thai sản bất thường, đã ban hành quyết định kiểm tra đơn vị và phát hiện nhiều vi phạm như: hồ sơ xin việc lập sau ngày ký hợp đồng, sơ yếu lý lịch bị tẩy xóa, chữ ký không trùng khớp.

BHXH cơ sở Chương Mỹ đã báo cáo BHXH TP Hà Nội và chuyển tin báo tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ vào ngày 13-01-2025. Ngày 12-2-2025, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Chương Mỹ khởi tố vụ án hình sự “Gian lận BHXH, BHTN” xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân B. T..

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, Đặng Đ.T. đã chỉ đạo vợ, con gái, con dâu và nhân viên kế toán nhận tiền gửi đóng BHXH của 12 lượt người là các cá nhân có mối quan hệ quen biết với T., giúp những cá nhân này được hưởng tiền thai sản và dưỡng sức do BHXH cơ sở Chương Mỹ chi trả.

Để hợp thức việc đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản, T. đã chỉ đạo lập khống các phiếu chi tiền lương, phiếu chi chế độ thai sản, chi chế độ cho cán bộ nhân viên, gây thiệt hại cho quỹ BHXH số tiền 409.670.000 đồng.

Đến nay, doanh nghiệp tư nhân B.T. đã khắc phục 100% thiệt hại với số tiền 409.670.000 đồng.

Kết quả xét xử, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi của bị cáo, đồng thời xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ và sự thành khẩn khai nhận hành vi của bị cáo đồng thời bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền 409.670.000 đồng; Hội đồng xét xử nhất trí với kết quả điều tra và nội dung cáo trạng được Viện kiểm sát công bố tại phiên tòa, tuyên phạt Đặng Đ.T. 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội “Gian lận bảo hiểm xã hội”.

Toàn bộ số tiền do doanh nghiệp B.T. đã đóng cho BHXH cơ sở Chương Mỹ đối với 11 trường hợp không có thời gian đi làm thực tế tại doanh nghiệp này được tịch thu xung công quỹ Nhà nước. Với số tiền đóng BHXH của 01 trường hợp còn lại, do BHXH cơ sở Chương Mỹ đã kịp thời phát hiện, dừng chi trả chế độ nên BHXH cơ sở Chương Mỹ phải thực hiện hoàn trả số tiền đã đóng BHXH của trường hợp này.

Đại diện BHXH cơ sở Chương Mỹ tham gia phiên xét xử

Thời gian qua, nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận BHXH, BHYT, BHXH TP Hà Nội đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan Công an tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất về BHXH, BHTN, BHYT…

Trong 8 tháng đầu năm 2026, BHXH thành phố đã ban hành quyết định kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.331 đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, nội bộ và tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng.

Kết quả sau kiểm tra đã yêu cầu đóng và truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 873 lao động chưa tham gia, đóng không đầy đủ đối tượng, đóng thiếu thời gian và đóng không đúng mức quy định, tổng số tiền đề nghị truy đóng là 5,9 tỷ đồng. Yêu cầu truy giảm đối với 20 lao động đóng thừa thời gian, thừa mức đóng với tổng số tiền là 119,8 triệu đồng; Phát hiện 552 lượt người hưởng chế độ BHXH, BHTN sai quy định với tổng số tiền phải thu hồi về quỹ BHXH, BHTN 1,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, đến nay, có 04 VKSND khu vực đã có quyết định khởi kiện đối với 05 đơn vị với tổng số tiền nợ là 18,3 tỷ đồng.