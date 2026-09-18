Chuyển cơ quan điều tra vụ việc làm giả bánh xu xê

ANTD.VN - Lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về nguồn gốc, xuất xứ và việc sử dụng thông tin trên bao bì của lô bánh xu xê tại một cơ sở sản xuất tại tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Đa Mai

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Đa Mai.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 330 hộp bánh xu xê đã được đóng gói, gồm 200 hộp ghi thông tin “HÀ NGA”, 90 hộp ghi “ĐẶC SẢN HÀ NỘI” và 40 hộp ghi “BÁNH CỐM XU XÊ PHU THÊ ĐẶC SẢN HÀ NỘI”. Trên các sản phẩm đều thể hiện thông tin về địa chỉ, số điện thoại và nguồn gốc sản xuất.

Đáng chú ý, qua quá trình làm việc, đoàn kiểm tra thấy số bánh trên không được sản xuất tại địa chỉ của cơ sở đang kinh doanh. Theo trình bày của chủ cơ sở, bánh được đặt làm tại một cơ sở ở địa bàn khác; tuy nhiên, chủ cơ sở kinh doanh này không xuất trình được hợp đồng, hóa đơn mua nguyên liệu, giấy tờ hoặc hợp đồng gia công sản xuất hàng hóa.

Mở rộng kiểm tra khu vực phía sau nhà, lực lượng chức năng phát hiện nơi sản xuất, chế biến bánh với nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ sản xuất; đồng thời phát hiện thêm 180 chiếc bánh xu xê chưa đóng hộp, cùng nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Từ những dấu hiệu bất thường trên, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh thông tin được thể hiện trên bao bì. Từ một số hộp bánh có địa chỉ “số 12 Hàng Than - Hà Nội”, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh theo quy định. Kết quả cho thấy cơ sở 12 Hàng Than- Hà Nội không sản xuất, không bán, không cho phép, không ủy quyền cho cơ sở được kiểm tra sử dụng thương hiệu để sản xuất bánh; đồng thời không có sản phẩm bánh xu xê, bánh phu thê như thông tin thể hiện trên hàng hóa được kiểm tra.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu, Đội QLTT số 3 xác định vụ việc có dấu hiệu “tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Đội đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện tạm giữ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.