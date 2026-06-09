Đánh giá thực chất hiệu quả vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới tại Công an thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 9-6, tại CATP Hà Nội, Tổ công tác thuộc Đoàn kiểm tra số 04 của Bộ Công an đã công bố quyết định và bắt đầu chương trình làm việc chuyên sâu nhằm đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 01 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới đối với CATP Hà Nội.

Toàn cảnh buổi công bố quyết định và triển khai nội dung kiểm tra tại Công an thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì buổi công bố.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và đại diện chỉ huy Công an các xã, phường thuộc Công an thành phố.

Đánh giá thực chất mô hình tổ chức bộ máy mới và phân cấp quản lý

Phát biểu quán triệt nội dung đợt kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Thị Phương nhấn mạnh, đây là hoạt động kiểm tra định kỳ diện rộng nhằm rà soát toàn diện các mặt công tác chuyên môn.

Trọng tâm đặc biệt của đợt công tác lần này là đánh giá một cách khách quan, thực chất việc phân công, phân cấp trong mô hình bộ máy mới sau một năm Công an thành phố Hà Nội chính thức vận hành ổn định theo cơ chế chính quyền 2 cấp. Thông qua việc rà soát trực tiếp tại các đơn vị cơ sở, Tổ công tác sẽ nhận diện rõ những phần việc đã thực hiện thông suốt, chỉ mặt điểm tên những điểm nghẽn, tồn tại đang gây khó khăn cho bộ máy điều hành để kịp thời tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, tháo gỡ.

Bên cạnh việc rà soát mô hình tổ chức, Tổ công tác tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ đạo lớn, mang tính chiến lược của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Cụ thể, lực lượng kiểm tra sẽ rà soát kỹ tiến độ triển khai Kế hoạch của Bộ về xây dựng xã, phường không ma túy; hiệu quả đấu tranh và cơ chế đánh giá định kỳ hàng tháng đối với tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm cũng như tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Đoàn kiểm tra cũng đặt yêu cầu cao trong việc đánh giá hiệu quả của lực lượng Cảnh sát khu vực và Công an cấp xã, phường trong công tác quản lý đối tượng, năng lực bám cơ sở để tự hòa giải và giải quyết triệt để các mâu thuẫn, bức xúc trong nội bộ nhân dân ngay từ khi mới phát sinh.

Đồng thời, Tổ công tác sẽ xem xét thực trạng công tác hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu – đặc biệt là mảng bảo đảm an ninh – từ các phòng chức năng xuống Công an cấp cơ sở; việc sắp xếp, phát huy vai trò của các đơn vị sau sáp nhập trên nền tảng xã hội số và kết quả thực hiện Quy định số 01 của Bộ Công an về giảm tải áp lực hội họp, giấy tờ hành chính cho lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Đại diện Văn phòng Bộ nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng của đợt kiểm tra là bảo đảm tính trung thực, khách quan của hệ thống số liệu báo cáo, tuyệt đối không chạy theo thành tích hình thức.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác quán triệt các nội dung trọng tâm của đợt kiểm tra.

Công an Thủ đô nghiêm túc tự soi, tự sửa, minh bạch hệ thống dữ liệu

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo và nội dung quán triệt của Tổ trưởng Tổ công tác. Đồng chí Phó Giám đốc khẳng định, Công an thành phố xem đây là cơ hội quan trọng để đơn vị tự rà soát, đánh giá lại năng lực thực tế sau giai đoạn tinh gọn bộ máy, chuyển đổi mô hình quản lý địa bàn.

Để phục vụ tốt nhất cho hoạt động của Đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền chỉ đạo chỉ huy các phòng nghiệp vụ, trưởng Công an các xã, phường nghiêm túc tập hợp tài liệu, xây dựng báo cáo chuyên môn với hệ thống số liệu đối sánh khoa học, rõ ràng giữa 6 tháng đầu năm 2026 với các mốc thời gian trước đó nhằm chỉ ra các chuyển biến thực chất hoặc những hạn chế còn tồn đọng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố cũng đề nghị Tổ công tác tăng cường thời lượng làm việc trực tiếp tại cơ sở, kiểm tra xác suất tại Công an các xã, phường để trực tiếp gặp gỡ, chất vấn lực lượng Cảnh sát khu vực và cán bộ chiến sĩ.

Qua đó, đánh giá chính xác năng lực xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, độ làm sạch dữ liệu chuyên môn và tính thực chất của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Những vấn đề phát sinh, thiếu sót có thể khắc phục ngay sẽ được xử lý dứt điểm dưới sự hướng dẫn của Tổ công tác nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu cho lực lượng cơ sở...

Theo kế hoạch, sau khi Tổ công tác hoàn thành việc rà soát thực tế tại các đơn vị nghiệp vụ và địa bàn cơ sở, ngày 14-6, Đoàn kiểm tra số 04 do đồng chí Thứ trưởng Phạm Thế Tùng làm Trưởng đoàn sẽ chủ trì buổi nghe báo cáo chính thức và công bố kết luận kiểm tra tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội.