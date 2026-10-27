Xây đường Cổ Linh trên cao, kết nối với cầu Vĩnh Tuy và cao tốc Hà Nội- Hải Phòng

ANTD.VN -Theo Quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án Xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phường Long Biên, Hà Nội, tuyến đường có chiều dài gần 1,8km, quy mô 4 làn xe.

Quy mô dự án xây dựng tuyến đường trên cao liên tục dọc dải phân cách giữa đường Cổ Linh, dài khoảng 1,764 km. Trong đó cầu cạn dài khoảng 1,448,5m, đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 315,5m, rộng 16,5m, quy mô 4 làn xe.

Điểm đầu tại Km0+000 cách tim nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung khoảng 618m; điểm cuối tại Km1+764, cách tim nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng khoảng 487m. Đường dưới cầu và hai đầu cầu thiết kế theo quy mô đường chính đô thị thứ yếu, tốc độ 60km/h, nền đường rộng 40m; đường gom hai bên trụ cầu rộng 17,5m/bên.

Cùng với đó, đầu tư đồng bộ hệ thống cây xanh, thoát nước, chiếu sáng mỹ thuật, tường chống ồn; vuốt nối, sơn kẻ tổ chức giao thông và hệ thống giám sát điều hành giao thông thông minh camera AI (hệ thống ITS).

Hà Nội xây đường Cổ Linh trên cao, quy mô 4 làn xe kết nối với cầu Vĩnh Tuy và cao tốc Hà Nội Hải Phòng

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.202 tỷ đồng, từ nguồn Ngân sách thành phố. Dự án được giao cho UBND phường Long Biên làm chủ đầu tư . Thời gian thực hiện từ 2026-2027.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại chuỗi nút giao Huỳnh Tấn Phát, Thạch Bàn và các đường quy hoạch nhánh; tách dòng phương tiện đi thẳng liên tỉnh (giao thông quá cảnh, liên vùng) khỏi các hướng giao cắt đồng mức mặt đất trên trục Cổ Linh; nâng cao năng lực thông hành, tốc độ lưu thông và bảo đảm an toàn giao thông; thúc đẩy kết nối kinh tế cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chuyên môn trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình; Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong việc tổ chức triển khai dự án khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng…

Cùng với đó, TP cũng giao UBND phường Long Biên, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn các đơn vị đủ điều kiện, năng lực về hoạt động xây dựng để triển khai thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập hồ sơ, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan;

Rà soát chi tiết các hạng mục dự kiến đầu tư dự án công trình khẩn cấp để có phương án xử lý cho phù hợp trong trường hợp Dự án đầu tư khẩn cấp này có khối lượng trùng lặp với dự án đầu tư, công trình khác đã và đang triển khai đảm bảo tiến độ đầu tư công khẩn cấp theo Dự án đầu tư này, đảm bảo không trùng lặp khối lượng, không lãng phí, thất thoát vốn đầu tư…