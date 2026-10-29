Xén hè, mở rộng mặt đường Cổ Linh để làm đường trên cao

ANTD.VN -Đường Cổ Linh sẽ được xén hè, mở rộng 2 bên để phục vụ thi công xây dựng đường Cổ Linh trên cao.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên đường Cổ Linh đến nút giao cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.

Theo đó, đơn vị thi công sẽ rào chắn di động làn phương tiện sát vỉa hè bên trái và làn phương tiện sát vỉa hè đường bên phải đường Cổ Linh đến nút giao đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, phường Long Biên, TP Hà Nội để thi công hạng mục xén vỉa hè, mở rộng mặt đường Cổ Linh phục vụ thi công giai đoạn 2 dự án công trình khẩn cấp xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Vỉa hè sau khi xén mở rộng còn trung bình 1,5m cho người đi bộ, chiều rộng rào chắn 1,0m ra đường Cổ Linh hiện trạng, chiều rộng mặt đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn. Thi công theo từng phân đoạn chiều dài từ 20m – 30m, sau khi thu hồi rào chắn mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng đang triển khai đánh chuyển cây xanh, di chuyển hạ tầng kỹ thuật để phục vụ việc xén hè đường Cổ Linh

Sở Xây dựng yêu cầu, các phương tiện phục vụ thi công dự án chỉ được phép ra ngoài phạm vi rào chắn vào buổi tối từ 22h tối ngày hôm trước đến trước 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng ngày hôm sau, các phương tiện phục vụ thi công của dự án phải di chuyển về nơi tập kết và không được dừng đỗ trên phạm vi thi công gây ùn tắc giao thông.

Thời gian thực hiện từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027. Trong các ngày Lễ, Tết, các ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công hoặc khi có yêu cầu của đơn vị chức năng để đảm bảo an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy thi công, vật liệu xây dựng, đất đá thải,… tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Đầu tư Hạ tầng phường Long Biên, đơn vị thi công có trách nhiệm lập biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong phạm vi thi công dự án.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, bố trí 3 lớp cảnh báo trước rào chắn chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo Quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án Xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phường Long Biên, Hà Nội, tuyến đường có chiều dài gần 1,8km, quy mô 4 làn xe.

Quy mô dự án xây dựng tuyến đường trên cao liên tục dọc dải phân cách giữa đường Cổ Linh, dài khoảng 1,764 km. Trong đó cầu cạn dài khoảng 1,448,5m, đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 315,5m, rộng 16,5m, quy mô 4 làn xe.

Điểm đầu tại Km0+000 cách tim nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung khoảng 618m; điểm cuối tại Km1+764, cách tim nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng khoảng 487m. Đường dưới cầu và hai đầu cầu thiết kế theo quy mô đường chính đô thị thứ yếu, tốc độ 60km/h, nền đường rộng 40m; đường gom hai bên trụ cầu rộng 17,5m/bên.