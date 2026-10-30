Loạt ô tô, xe máy bị lỗi kỹ thuật, có nguy cơ mất an toàn khi vận hành

ANTD.VN - Các xe ô tô Volkswagen Tiguan Allspace, Toyota Hilux và xe mô tô SUZUKI SATRIA F150 đang được triệu hồi để sửa chữa, khắc phục lỗi kỹ thuật.

Triệu hồi xe ô tô, xe mô tô lỗi kỹ thuật để khắc phục sự cố

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa có thông báo về việc triệu hồi một số loại xe ô tô và xe mô tô hiện bị lỗi kỹ thuật, cần được khắc phục để đảm bảo an toàn khi vận hành. Theo đó, Công ty TNHH Ô Tô Thế Giới triệu hồi xe ô tô Volkswagen Tiguan Allspace để kiểm tra và thay thế bu-lông cố định thước lái trên xe.

Trên những xe nằm trong danh sách bị ảnh hưởng, chi tiết bu-lông cố định thước lái trên bệ đỡ cầu trước ở phía bên phải dưới xâm nhập của hơi ẩm, nước và tác động của môi trường có thể bị ăn mòn làm cho mối lắp ghép bị rơ lỏng gây nên tiếng động bất thường khi đánh lái.

Trong một số trường hợp, phần đầu bu-lông có thể bị đứt gãy, thước lái chỉ còn cố định ở 1 bên, nếu tiếp tục chịu tải đặc biệt khi đánh lại tại chỗ hoặc ở tốc độ thấp, vỏ thước lái có thể bị nứt vỡ; điều này dẫn đến mất khả năng điều hướng của xe và làm tăng nguy cơ gây tai nạn, chấn thương.

Nguyên nhân của tình trạng này là do sự xâm nhập hơi ẩm và sự ăn mòn theo thời gian. Hơi ẩm xâm nhập vào khu vực mối ghép bu-lông cố định bên phải của hệ thống lái trên bệ đỡ cầu trước. Trong suốt vòng đời vận hành của xe, hơi ẩm này gây ra hiện tượng ăn mòn bu-lông, làm suy giảm liên kết kết cấu và dẫn đến đứt gãy đầu bu-lông.

Hệ thống lái trên xe được thiết kế nhằm giúp người lái điều khiển và duy trì khả năng định hướng chuyển động của xe một cách chính xác và an toàn. Bu-lông cố định thước lái là chi tiết quan trọng trong kết cấu lắp ghép của hệ thống lái, có nhiệm vụ giữ thước lái cố định chắc chắn trên bệ đỡ cầu trước.

Nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng xe tại Việt Nam, Công ty TNHH Ô Tô Thế Giới, phối hợp với Nhà phân phối ủy quyền là Công ty TNHH Trend Motor Việt Nam, thực hiện chương trình thu hồi theo thông báo của Volkswagen AG, số hiệu 48VS, đối với các xe Volkswagen Tiguan Allspace được sản xuất từ ngày 18/11/2017 đến ngày 07/9/2022, thuộc danh sách xe bị ảnh hưởng do Công ty TNHH Ô Tô Thế Giới nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.

Tương tự, Công ty ô tô Toyota Việt Nam cũng triệu hồi để khắc phục lỗi trên xe ô tô Toyota Hilux để cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe. Cụ thể, các xe thuộc diện ảnh hưởng có chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng của đèn pha sau khi tắt khóa điện để hỗ trợ người sử dụng di chuyển sau khi rời xe. Do lỗi của phần mềm điều khiển điện thân xe, chức năng kéo dài thời gian đèn pha không được kích hoạt.

Trong trường hợp chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng đèn pha không được kích hoạt, đèn pha sẽ không tiếp tục chiếu sáng sau khi tắt khóa điện để hỗ trợ người sử dụng di chuyển sau khi rời xe.

Đối với xe mô tô, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki thông báo triệu hồi xe mô tô SUZUKI SATRIA F150 để kiểm tra và khắc phục lỗi rò rỉ nhiên liệu từ bình xăng. Khuyết tật có thể gây rò rỉ nhiên liệu từ bình xăng trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến an toàn và tài sản của người sử dụng xe.

Nguyên nhân là do phần mối hàn của khung xe có thể tiếp xúc với bình xăng, gây rò rỉ nhiên liệu, do thiết lập thiết kế và quy trình sản xuất chưa phù hợp.

Để đảm bảo an toàn, người dùng cần mang các xe đang bị ảnh hưởng đến các đại lý của Công ty để được hỗ trợ khắc phục miễn phí.