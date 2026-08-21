Hà Nội đặt mục tiêu 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

ANTD.VN - Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Riêng năm 2026, thành phố dự kiến có 3 xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được công nhận đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới.

Trước yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, các địa phương đang chủ động rà soát thực trạng, xác định rõ những tiêu chí đã đạt, chưa đạt, từ đó xây dựng lộ trình phù hợp, tập trung nguồn lực và từng bước hoàn thiện các tiêu chí.

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Cụ thể hóa nhiệm vụ, rõ người, rõ việc

Tại xã Kiều Phú, xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. UBND xã đã ban hành kế hoạch thực hiện các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai đến các bộ phận.

Các nhiệm vụ được phân công cụ thể đến từng bộ phận, cán bộ, công chức. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tổ chức sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, quán triệt nhiệm vụ đến cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí được giao.

Riêng phòng Kinh tế xã Kiều Phú đã cụ thể hóa 27 nội dung, chỉ tiêu và phân công nhiệm vụ cho 3 lãnh đạo cùng 7 chuyên viên. Tinh thần “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ kết quả, được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình triển khai.

Mục tiêu của Kiều Phú là tập trung các nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu, phấn đấu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026.

Tại xã Hát Môn, dù thành phố chưa ban hành bộ tiêu chí mới tại thời điểm rà soát, địa phương đã chủ động căn cứ bộ tiêu chí của Trung ương để đánh giá thực trạng. Đến tháng 6-2026, Hát Môn có 31/47 chỉ tiêu đạt, còn 16 chỉ tiêu chưa đạt.

Các tiêu chí đã hoàn thành gồm giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai, điện sinh hoạt, hạ tầng viễn thông, thu nhập bình quân... Trên cơ sở kết quả rà soát, xã xây dựng kế hoạch, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và tập trung nguồn lực để phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2026.

Trước đó, Đảng ủy xã Hát Môn đã ban hành chương trình về xây dựng nông thôn mới hiện đại, phát triển kinh tế tư nhân, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm giai đoạn 2025-2030.

Năm 2026, Hát Môn đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 13,5%, thu nhập bình quân đạt 107 triệu đồng/người/năm, giảm 10% số hộ cận nghèo so với năm 2025. Địa phương cũng phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,6%, gia đình văn hóa đạt 97% và tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa 95%.

Từ nông thôn mới đến nông thôn mới hiện đại

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, để triển khai chương trình giai đoạn 2026-2030, thành phố đã ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 7-5-2026 xác định nhóm xã thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Toàn thành phố có 36 xã nhóm 1 và 39 xã nhóm 2.

Việc phân nhóm giúp các địa phương đánh giá sát điều kiện, hiện trạng, từ đó xác định lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Thành phố đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới Hà Nội giai đoạn 2026-2030, dự kiến ban hành trong tháng 8-2026.

Đáng chú ý, Hà Nội đặt mục tiêu 20% số xã thí điểm xây dựng nông thôn mới hiện đại, dự kiến triển khai sau năm 2027. Bộ tiêu chí mới sẽ được nghiên cứu theo hướng phù hợp với đặc thù Thủ đô, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và đời sống người dân.

Đây được xem là bước chuyển từ xây dựng nông thôn mới chủ yếu dựa trên hoàn thiện hạ tầng sang phát triển khu vực nông thôn hiện đại, xanh, văn minh, có nền kinh tế năng động và chất lượng sống ngày càng cao.

Thành phố dự kiến xây dựng và trình ban hành bộ tiêu chí về nông thôn mới hiện đại vào cuối năm 2026. Cùng với đó, các sở, ngành, đoàn thể được phân công phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu để đánh giá thực trạng và tổ chức xét, công nhận đạt chuẩn.

Riêng năm 2026, Hà Nội dự kiến hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xét, công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí của thành phố. Đây sẽ là những địa phương đầu tiên tạo tiền đề để nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo.

Với cách làm chủ động, phân công cụ thể và gắn trách nhiệm với từng nhiệm vụ, Hà Nội đang từng bước tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời hình thành các mô hình nông thôn mới hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

* Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội