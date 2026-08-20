Chủ động bảo đảm an toàn PCCC tại các đền, chùa

ANTD.VN - Trước thời điểm Rằm tháng Bảy, khi lượng người đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tăng cao, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với chính quyền các phường Bồ Đề, Long Biên và Phúc Lợi tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tại các đền, chùa trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn cách kiểm tra và sử dụng bình chữa cháy tại Đền Ghềnh

Kiểm tra kỹ những khu vực có nguy cơ cháy cao

Từ ngày 17 đến 20-8-2026, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 18 phối hợp UBND các phường Bồ Đề, Long Biên và Phúc Lợi triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là hoạt động nhằm chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn trong thời điểm Rằm tháng Bảy.

Trên địa bàn 3 phường có nhiều đền, chùa cổ kính, nổi tiếng như Chùa Bồ Đề, Chùa Hội Xá, Đền Mẫu Bắc Biên, Đền Ghềnh… Đây đều là những địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh, thường thu hút đông người dân và du khách tới lễ Phật, thắp hương, dâng lễ, hóa vàng trong những ngày Rằm tháng Bảy.

Đây cũng là thời điểm nguy cơ cháy, nổ có thể gia tăng do việc sử dụng hương, nến, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện và hoạt động hóa vàng mã. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình thắp hương, đốt nến hoặc hóa vàng cũng có thể dẫn tới cháy, gây thiệt hại về người và tài sản, nhất là tại những di tích có nhiều hạng mục xây dựng bằng gỗ, đồ thờ, vật liệu trang trí dễ cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC tại Chùa Hội Xá

Bám sát thực tế địa bàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp chính quyền các phường rà soát các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tập trung kiểm tra và hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, thủ từ, ban quản lý di tích thực hiện đầy đủ trách nhiệm về PCCC và CNCH.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống điện, việc sử dụng thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; khu vực thắp hương, đốt nến, hóa vàng; việc bố trí vật liệu dễ cháy; phương tiện chữa cháy tại chỗ; lối thoát nạn, đường giao thông phục vụ xe chữa cháy và nguồn nước chữa cháy.

Tại khu vực thờ tự, cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH lưu ý ban quản lý các cơ sở kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hương, nến; không để hương, nến cháy gần rèm, màn, giấy, đồ gỗ, hoa hoặc các vật liệu, đồ dùng dễ bắt cháy. Hệ thống điện phải thường xuyên được kiểm tra, bảo đảm an toàn; không câu mắc tùy tiện, không sử dụng thiết bị điện vượt quá công suất thiết kế.

Đặc biệt, đối với hoạt động hóa vàng mã, các cơ sở được yêu cầu bố trí khu vực riêng, bảo đảm khoảng cách an toàn với nhà, công trình, cây cối và các vật liệu dễ cháy. Tại khu vực này phải chuẩn bị phương tiện chữa cháy phù hợp, đồng thời phân công người thường xuyên theo dõi trong suốt quá trình hóa vàng, không để xảy ra tình trạng đốt vàng mã rồi bỏ đi.

Các phương tiện chữa cháy tại chỗ cũng được kiểm tra, hướng dẫn cách sử dụng và yêu cầu bố trí ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện khi có sự cố xảy ra. Ban quản lý di tích phải duy trì lực lượng thường trực trong những thời điểm đông người, sẵn sàng xử lý ngay từ khi đám cháy mới phát sinh.

Không để phương tiện cản trở xe chữa cháy

Một trong những nội dung được lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý là bảo đảm giao thông, lối tiếp cận phục vụ chữa cháy và CNCH. Các điểm trông giữ phương tiện phải được bố trí hợp lý, không lấn chiếm đường giao thông, không che chắn lối ra vào, không để phương tiện tập trung gây cản trở xe chữa cháy khi có sự cố.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC tại khu vực đốt vàng mã tại Chùa Bồ Đề

Đối với những đền, chùa nằm trong khu dân cư, ngõ nhỏ hoặc khu vực có mật độ phương tiện cao, yêu cầu này càng có ý nghĩa quan trọng. Ban quản lý các cơ sở cần phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn người dân để xe đúng nơi quy định; đồng thời duy trì thông thoáng các lối thoát nạn, cửa ra vào và khu vực tập trung đông người.

Tại những cơ sở dự kiến có đông người trong dịp Rằm tháng Bảy, các đơn vị chức năng phối hợp với ban quản lý chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn, phân công lực lượng thường trực, chuẩn bị phương tiện chữa cháy và hướng dẫn người dân thoát nạn khi có sự cố.

Cùng với kiểm tra, công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp UBND các phường Bồ Đề, Long Biên và Phúc Lợi tuyên truyền, hướng dẫn ban quản lý, thủ từ, người trông coi di tích và người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC.

Các cơ sở được khuyến cáo thường xuyên tự kiểm tra những khu vực có nguy cơ cháy; kịp thời phát hiện, khắc phục các tồn tại, thiếu sót; đồng thời duy trì lực lượng thường trực trong thời gian cao điểm, nhất là những thời điểm lượng người đến lễ đông.

Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng chính quyền địa phương xác định việc kiểm tra, hướng dẫn trước Rằm tháng Bảy có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra, hướng dẫn trong việc thắp hương thờ cúng tại Đền Ghềnh

Người đứng đầu các cơ sở đền, chùa được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; duy trì đầy đủ lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để xử lý kịp thời ngay từ khi sự cố mới phát sinh.

Mỗi người dân khi đến lễ cũng cần nâng cao ý thức, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và ban quản lý di tích; sử dụng hương, nến đúng nơi quy định, tuyệt đối không tự ý đốt vàng mã tại những khu vực không được phép.

Sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, chính quyền các phường, ban quản lý di tích cùng người dân sẽ góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, giữ gìn sự tôn nghiêm của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và để Rằm tháng Bảy diễn ra an toàn, văn minh.