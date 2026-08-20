Quyết liệt giải quyết 5 "điểm nghẽn", tăng cường bảo đảm an ninh - trật tự tại các bệnh viện

ANTD.VN - Chiều 20-8, UBND phường Hai Bà Trưng, Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai giải quyết “5 điểm nghẽn” và ký kết Phương án phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự với 3 bệnh viện trên địa bàn.

Dự hội nghị có đồng chí Chu Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường; cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị, lực lượng Công an, tổ dân phố và các đơn vị liên quan...

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ giải quyết “5 điểm nghẽn” trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời thảo luận những tồn tại, khó khăn và đề ra giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, lực lượng Công an, tổ dân phố và toàn hệ thống chính trị trong triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí Chu Hồng Minh trao khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường trao khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết điểm nghẽn

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Theo đồng chí Chủ tịch UBND phường, việc giải quyết “5 điểm nghẽn” thời gian qua được thực hiện chủ động, đồng bộ, quyết liệt và đạt những kết quả rõ nét, góp phần xây dựng diện mạo đô thị trên địa bàn ngày càng khang trang, sạch đẹp. UBND phường đã ban hành nhiều kế hoạch, chuyên đề, văn bản báo cáo, chỉ đạo, điều hành, tạo cơ sở để các lực lượng tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo UBND phường cũng thẳng thắn chỉ ra nguy cơ tái diễn một số vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ phương tiện sai quy định, quảng cáo rao vặt, vệ sinh môi trường và một số điểm phức tạp về trật tự đô thị, an toàn thực phẩm.

Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao khen thưởng cho các cán bộ trật tự cơ sở

Chuyển mạnh từ xử lý sang quản lý thường xuyên

Để tạo chuyển biến bền vững trong những tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND phường yêu cầu Ban Chỉ đạo và toàn hệ thống chính trị chuyển mạnh từ tư duy “giao việc, xử lý” sang quản lý thường xuyên, chủ động phòng ngừa tái vi phạm. Mỗi địa bàn, mỗi điểm phức tạp phải có lực lượng phụ trách, thời gian hoàn thành, kết quả kiểm tra cụ thể và thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”.

Trong lĩnh vực giao thông, trật tự đô thị, Công an phường được giao chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị rà soát toàn bộ các điểm ùn tắc, dừng đỗ phức tạp, điểm trông giữ phương tiện; kiên quyết xử lý các hành vi dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hàng rong và những vi phạm kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, phường sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống camera, đẩy mạnh xử lý phạt nguội, phát huy hiệu quả Trung tâm Điều hành camera phường vừa được nâng cấp, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể với lực lượng phụ trách từng địa bàn.

Đối với nguy cơ ngập úng, lãnh đạo phường yêu cầu chủ động rà soát các điểm có nguy cơ úng ngập, phối hợp đơn vị thoát nước kiểm tra, nạo vét, khơi thông dòng chảy; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án ứng trực 24/24 giờ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Trong công tác vệ sinh môi trường, phường tiếp tục duy trì kết quả đạt được, không để tái hình thành các “điểm đen” về rác thải; tăng cường thu gom đúng giờ, đúng tuyến, quét hút tại các tuyến có mật độ giao thông cao, đồng thời sử dụng camera để giám sát, xử lý nghiêm hành vi đổ rác, xả thải không đúng quy định.

Về an toàn thực phẩm, các lực lượng chức năng duy trì kiểm tra thường xuyên, tập trung vào cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và trường học; kiểm soát chặt nguồn gốc nguyên liệu, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Ký kết phối hợp giữ vững an ninh, trật tự tại các bệnh viện

Một nội dung quan trọng tại hội nghị là lễ ký kết phương án phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự giữa UBND phường Hai Bà Trưng với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu Nghị và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Ký kết phối hợp giữ vững an ninh, trật tự tại các bệnh viện

Chủ tịch UBND phường đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động bảo đảm vệ sinh, cảnh quan và trật tự tại khu vực thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là khu vực cổng bệnh viện, đường vào, lối ra và các khu vực tiếp giáp với không gian công cộng.

Các bệnh viện, đơn vị y tế được đề nghị tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, nhân viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến liên hệ công tác chấp hành các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, dừng đỗ ô tô, xe máy và các phương tiện cá nhân, qua đó hạn chế tối đa những hành vi ảnh hưởng đến giao thông, cảnh quan và đời sống người dân khu vực xung quanh.

Lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết “5 điểm nghẽn”. Địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra vi phạm kéo dài, tái diễn nhiều lần mà không xử lý hoặc báo cáo kịp thời thì người phụ trách phải chịu trách nhiệm trước UBND phường, không né tránh, đùn đẩy hoặc báo cáo chung chung.

Đồng thời, MTTQ và các đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải quyết “5 điểm nghẽn”. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải trở thành chủ thể cùng chính quyền xây dựng đô thị văn minh; mỗi người dân là một “giám sát viên”, một tuyên truyền viên, góp phần giúp chính quyền tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời các phản ánh từ cơ sở.

“Giải quyết 5 điểm nghẽn là nhiệm vụ lâu dài, không thể làm theo phong trào và không thể dừng lại ở kết quả ban đầu”, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu ngay sau hội nghị, các phòng, ban, đơn vị rà soát toàn bộ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, xây dựng tiến độ cụ thể, xác định “6 rõ” và định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo.

Với tinh thần “Không nêu khó khăn, chỉ bàn giải pháp”, phường Hai Bà Trưng xác định việc đã làm phải làm đến nơi đến chốn; những điểm nghẽn còn tồn tại phải có giải pháp, thời hạn và người chịu trách nhiệm cụ thể, hướng tới mục tiêu giao thông thông suốt, hạ tầng sạch đẹp, trật tự kỷ cương, môi trường sáng - xanh - sạch, an toàn thực phẩm, xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống.