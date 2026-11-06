Phạt tiền tài xế taxi để khách bám cửa xe, chửi bới người đi đường

ANTD.VN - Bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông, tài xế taxi để hành khách đu bám, thò người ra ngoài cửa xe khi phương tiện đang lưu thông, đồng thời chở khách không thắt dây an toàn và có lời lẽ thiếu chuẩn mực với người đi đường. Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng Hà Nội Smart Police, lực lượng CSGT Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm tài xế vi phạm.

Ngày 3-11-2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin phản ánh qua ứng dụng Hà Nội Smart Police về một xe taxi mang biển kiểm soát 29E-426.xx có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trật tự, an toàn giao thông.

Theo nội dung phản ánh, tại khu vực nút giao Xã Đàn - Nam Đồng, phường Kim Liên, TP Hà Nội, chiếc taxi nói trên chở khách trong tình trạng người ngồi trên xe thò người ra ngoài cửa, không thắt dây an toàn. Đáng chú ý, người trên xe còn có lời lẽ thiếu chuẩn mực với người tham gia giao thông, gây bức xúc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho những người xung quanh.

Hình ảnh người đàn ông đu bám ngoài cửa kính taxi, chửi bới người đi đường bị ghi lại

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm phương tiện và người điều khiển để xử lý theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển chiếc taxi biển kiểm soát 29E-426.xx là N.H.S (sinh năm 2001, trú tại TP Hà Nội). Cơ quan Công an đã triệu tập tài xế đến làm việc.

Tại trụ sở Công an, trước những tài liệu xác minh, anh N.H.S đã thừa nhận các hành vi vi phạm như nội dung người dân phản ánh.

Tài xế taxi đã bị xử phạt số tiền gần 6 triệu đồng

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.H.S về hai hành vi: Để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy và chở người trên xe không thắt dây an toàn.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, tổng mức phạt tiền đối với hai hành vi vi phạm là 5,9 triệu đồng, đồng thời tài xế bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Việc nhanh chóng xác minh, xử lý vụ việc một lần nữa cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Ứng dụng Hà Nội Smart Police (Cảnh sát Hà Nội thông minh) do Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phát triển, ra mắt ngày 2/9/2026, là nền tảng kết nối trực tiếp giữa người dân với lực lượng Công an trên môi trường số.

Ứng dụng tích hợp nhiều tiện ích thiết thực như phản ánh hiện trường, gửi tín hiệu khẩn cấp SOS, đặt lịch làm việc với cơ quan Công an, tra cứu thông tin về an ninh, trật tự, giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các lĩnh vực liên quan.

Để gửi phản ánh, người dân có thể truy cập ứng dụng iHanoi, lựa chọn mục Smart Police, sau đó sử dụng chức năng phản ánh hiện trường để cung cấp thông tin, hình ảnh, video kèm địa điểm xảy ra vụ việc. Các thông tin tiếp nhận sẽ được lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Mọi hành vi vi phạm được phát hiện, phản ánh có căn cứ sẽ được lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm.

Mỗi thông tin phản ánh chính xác, kịp thời của người dân chính là một nguồn hỗ trợ quan trọng để lực lượng Công an chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.