Hà Nội đầu tư 13.367 tỉ đồng làm đường Vành đai 3,5 nối quốc lộ 2 với cầu Thượng Cát

ANTD.VN - Dự án đường vành đai 3,5, đoạn từ quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát, dài 12,36km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 13.367 tỉ đồng.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết

HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5, đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát.

Tuyến đường dài khoảng 12,36km, có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 13.367 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án nhằm hoàn thiện tuyến giao thông khung, kết nối các trục trung tâm, phân phối lưu lượng giao thông giữa đô thị trung tâm với khu vực phía Bắc thành phố.

Tuyến đường tăng cường kết nối Quốc lộ 2, đường Võ Văn Kiệt, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Thượng Cát và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo hồ sơ dự án, tuyến đường đi qua địa bàn 4 xã: Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh và Thiên Lộc. Điểm đầu giao với Quốc lộ 2, thuộc xã Nội Bài; điểm cuối thuộc phạm vi nút giao cầu Thượng Cát, trên địa bàn xã Thiên Lộc.

Tuyến đường có mặt cắt ngang định hướng theo quy hoạch rộng từ 80m đến 100m. Trong đó, đoạn đầu dài 3,5km có mặt cắt ngang rộng 80m; đoạn tiếp theo dài 8,86km rộng 100m, bao gồm nút giao đầu cầu Thượng Cát. Cả hai đoạn đều được định hướng bố trí đường chính 6 làn xe cơ giới và đường song hành 4 làn xe cơ giới.

Việc đầu tư góp phần phân luồng, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông khung của Thủ đô.

Đồng thời, dự án tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, hỗ trợ phát triển các khu đô thị, khu chức năng, khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ mới.

Dự án thuộc nhóm A, có sơ bộ tổng mức đầu tư 13.367,504 tỷ đồng, được chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó, 4 dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật có tổng kinh phí khoảng 2.730 tỷ đồng, do UBND các xã làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường có sơ bộ tổng mức đầu tư 10.637,415 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Về tiến độ, dự án được triển khai từ năm 2026 đến quý I-2028.

HĐND TP giao Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan: Triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Nghiên cứu, hoàn chỉnh đầy đủ các nội dung theo ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của các Sở, ngành, đơn vị liên quan và báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Hội đồng thẩm định để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật có liên quan.