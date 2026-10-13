Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh

ANTD.VN -Hướng tới kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Thủ đô (19/10/1972 – 19/10/2026) và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026), sáng ngày 13/10/2026, được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại Bảo tàng Công an thành phố Hà Nội.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, hội viên, đoàn viên đã tổ chức dâng hương, báo công, tham quan, tìm hiểu những tư liệu, hiện vật lịch sử quý giá về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô; đặc biệt được nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi – người nữ chiến sĩ Công an kiên trung, bất khuất.

Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại Bảo tàng Công an thành phố Hà Nội.

Hoạt động không chỉ là dịp tri ân các thế hệ cha anh, ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô mà còn là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến trong mỗi cán bộ chiến sĩ của Phòng Tổ chức cán bộ.

Từ những câu chuyện lịch sử đầy xúc động, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Phòng Tổ chức cán bộ thêm trân trọng giá trị của hòa bình, thêm tự hào về truyền thống của lực lượng và quyết tâm phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Tổ chức cán bộ Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh.