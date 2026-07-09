An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Kinh doanh

Giá xăng giảm hơn 500 đồng/lít từ 15h hôm nay (9-7)

0 bình luận
H.L

ANTD.VN - Giá xăng giảm quanh mức 500 đồng/lít còn giá dầu tăng trong kỳ điều hành ngày 9-7. E10RON95 còn sát 20.000 đồng/lít. 

antdvn-xang97.jpg
Giá xăng giảm từ chiều nay

Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định trích lập quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít với các mặt hàng xăng sinh học và dầu mazut, không trích lập quỹ với dầu diezel.

Cùng đó, Liên Bộ quyết định giảm 539 đồng/lít giá xăng E5RON92, giá bán còn tối đa 19.191 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 20.003 đồng/lít, giảm 412 đồng/lít;

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 21.745 đồng/lít, tăng 569 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 13.735 đồng/kg, giảm 318 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng được giảm giá trong tháng 7-2026.

Tin liên quan

Từ khóa:

#giảm giá xăng #giá xăng

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng