Giá xăng giảm hơn 500 đồng/lít từ 15h hôm nay (9-7)

Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định trích lập quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít với các mặt hàng xăng sinh học và dầu mazut, không trích lập quỹ với dầu diezel.
Cùng đó, Liên Bộ quyết định giảm 539 đồng/lít giá xăng E5RON92, giá bán còn tối đa 19.191 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 20.003 đồng/lít, giảm 412 đồng/lít;
Dầu diezel 0,05S không cao hơn 21.745 đồng/lít, tăng 569 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 13.735 đồng/kg, giảm 318 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.
Đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng được giảm giá trong tháng 7-2026.