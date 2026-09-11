Thúc đẩy bình đẳng giới từ chính đội ngũ nhà giáo tương lai

ANTD.VN - Bộ GD&ĐT yêu cầu việc tích hợp nội dung về giới, bình đẳng giới trong chương trình đào tạo giáo viên, phải hướng tới hình thành năng lực nghề nghiệp, giúp giáo viên (GV) tương lai nhận diện định kiến, tạo dựng môi trường giáo dục công bằng, an toàn và tôn trọng mọi học sinh.

Phát biểu tại hội thảo “Triển khai tích hợp nội dung về giới, bình đẳng giới trong chương trình đào tạo GV” được tổ chức ngày 10/9/2026, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục phải bắt đầu từ chính môi trường giáo dục, từ chương trình, học liệu, phương pháp giảng dạy đến nhận thức, thái độ và hành vi nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo. Vì vậy, đào tạo GV là khâu có ý nghĩa nền tảng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, tích hợp nội dung về giới và bình đẳng giới không đơn thuần là bổ sung thêm kiến thức vào chương trình, mà quan trọng hơn là hình thành cho sinh viên sư phạm năng lực nhận diện, xử lý định kiến, bất bình đẳng giới và chủ động xây dựng môi trường giáo dục công bằng, an toàn, tôn trọng người học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh. (Ảnh: MOET)

Để triển khai hiệu quả Đề án được Bộ GD&ĐT phê duyệt, Thứ trưởng đề nghị các cơ sở đào tạo tập trung vào ba yêu cầu.

Trước hết, cần xác định rõ mục tiêu và chuẩn đầu ra. Sinh viên sư phạm không chỉ hiểu các khái niệm về giới mà phải biết nhận diện định kiến, lựa chọn ngôn ngữ, phương pháp và cách tổ chức hoạt động phù hợp, bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội tham gia và phát triển, không bị giới hạn bởi khuôn mẫu giới.

Tiếp theo, việc tích hợp phải thực chất nhưng không làm nặng thêm chương trình đào tạo. Các trường cần rà soát chương trình hiện hành để xác định nội dung có thể tích hợp vào học phần, hoạt động học tập, thực hành, thực tập và đánh giá sinh viên; tránh bổ sung cơ học hoặc phát sinh các nội dung mang tính hình thức.

Cuối cùng, cần bảo đảm điều kiện triển khai bền vững, nhất là bồi dưỡng giảng viên, xây dựng học liệu chất lượng và hình thành đội ngũ chuyên gia, giảng viên nòng cốt. Quá trình thực hiện cần có bước thí điểm, đánh giá, điều chỉnh trước khi nhân rộng.

Thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục phải bắt đầu từ chính môi trường giáo dục. (Ảnh minh họa Internet)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế phải có chọn lọc, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, các giá trị văn hóa, đạo đức, truyền thống và thực tiễn giáo dục Việt Nam.

Theo bà Thanh, mục tiêu cuối cùng không phải là tích hợp được bao nhiêu nội dung về bình đẳng giới vào chương trình, mà là đào tạo được những người thầy có đủ nhận thức, năng lực và trách nhiệm để xây dựng môi trường giáo dục công bằng, nhân văn, tôn trọng mỗi học sinh và tạo điều kiện để mỗi người học phát triển tốt nhất khả năng của mình.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị các cơ sở đào tạo chủ động rà soát chương trình hiện hành, không làm lại toàn bộ chương trình mà xác định rõ nội dung đã đáp ứng, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung hoặc tích hợp, đồng thời chuẩn bị đội ngũ và học liệu phù hợp.

Thứ trưởng lưu ý, không phát sinh thêm hệ thống báo cáo, hồ sơ, minh chứng riêng cho Đề án. Việc theo dõi, đánh giá cần được tích hợp vào cơ chế quản lý chương trình và hệ thống bảo đảm chất lượng hiện có.

“Quá trình triển khai không chạy theo số lượng mà phải hướng tới thay đổi thực chất. Mỗi việc đã làm phải rõ mục tiêu, rõ sản phẩm và tạo ra thay đổi thực sự”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.