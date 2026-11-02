Lan tỏa chiến dịch 'Không một mình'

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng an toàn số cho toàn thể giáo viên, học sinh, giúp các em có kiến thức chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ lừa đảo và xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, ngày 2/11/2026, Công an phường Hai Bà Trưng, CATP Hà Nội, Khoa Nghiệp vụ cơ bản -Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I - Bộ Công an phối hợp cùng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân tổ chức buổi tuyên truyền, triển khai chiến dịch "Không một mình".

Chương trình sinh hoạt chuyên đề góp phần hưởng ứng chiến dịch "Không một mình" năm 2026, lan tỏa sâu rộng thông điệp "Kết nối không tổn thương".

Thông điệp chiến dịch "Không một mình" khẳng định các em sẽ không bao giờ đơn độc khi gặp sự cố trên môi trường mạng, luôn có gia đình, nhà trường và lực lượng Công an đồng hành, hỗ trợ.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I - Bộ Công an và cán bộ tổ An ninh của Công an phường Hai Bà Trưng bằng hình thức giao lưu, thảo luận trực quan, sinh động đã trang bị cho giáo viên và học sinh cách nhận diện các hành vi lừa đảo trực tuyến phổ biến (như lừa đảo bắt cóc online, dụ dỗ kết bạn giả mạo), kỹ năng ứng xử khi gặp các thông tin xấu độc, bắt nạt trên mạng và nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân.

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành xử lý tình huống thực tế, giúp các em học sinh ghi nhớ nguyên tắc vàng: "Chủ động nhận diện – Ngừng kết nối rủi ro – Lên tiếng chia sẻ".

Thông điệp chiến dịch "Không một mình" khẳng định các em sẽ không bao giờ đơn độc khi gặp sự cố trên môi trường mạng, luôn có gia đình, nhà trường và lực lượng Công an đồng hành, hỗ trợ. Chương trình đã thu hút sự tham gia hưởng ứng sôi nổi của đông đảo cán bộ, giáo viên cùng toàn thể học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân.

Trung tá Phùng Mai Liên - Cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng chia sẻ: "Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, việc bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp thiết. Công an phường Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ sở giáo dục, lực lượng chuyên môn để xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ."

Thượng tá Nguyễn Duy Minh, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, trường Cao đẳng ANND 1 đã trang bị cho giáo viên và học sinh cách nhận diện các hành vi lừa đảo trực tuyến phổ biến.

Hoạt động phối hợp tuyên truyền không chỉ góp phần lan tỏa mạnh mẽ Chiến dịch "Không một mình" trên địa bàn phường Hai Bà Trưng, mà còn củng cố mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các cơ sở đào tạo và nhà trường trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chăm sóc trẻ em, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.