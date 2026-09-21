Tổng rà soát phương tiện trên địa bàn xã Sóc Sơn

ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch số 312 của Công an thành phố Hà Nội, vừa qua, Công an xã Sóc Sơn, Hà Nội triển khai tổng rà soát phương tiện trên địa bàn, tập trung làm rõ thực trạng quản lý, sử dụng phương tiện và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, đăng kiểm, sang tên, thu hồi đăng ký, biển số và hoạt động kinh doanh vận tải.

Công an xã Sóc Sơn đã phổ biến những nội dung trọng tâm của kế hoạch, thống nhất phương pháp, cách thức tiến hành rà soát, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng tham gia

Hội nghị triển khai do Trung tá Nguyễn Huy Tú, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, chủ trì. Tại đây, Công an xã Sóc Sơn đã phổ biến những nội dung trọng tâm của kế hoạch, thống nhất phương pháp, cách thức tiến hành rà soát, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng tham gia.

Theo đó, đợt tổng rà soát tập trung vào một số nhóm phương tiện cần được kiểm tra, cập nhật thông tin, gồm xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp; xe tải tự đổ có khối lượng dưới 15.000kg; xe Limousine và xe ô tô có dấu hiệu kinh doanh vận tải hành khách không đúng quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Một trong những nội dung trọng tâm được Công an xã Sóc Sơn xác định là cập nhật đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng phương tiện; đồng thời kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan đến đăng ký, sang tên, đăng kiểm, thu hồi đăng ký, biển số và hoạt động kinh doanh vận tải.

Lực lượng Công an cơ sở được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Công an xã Sóc Sơn trong quá trình rà soát, thu thập thông tin, xác minh phương tiện và người sử dụng. Quá trình thực hiện phải bảo đảm khách quan, chính xác, đúng nội dung, yêu cầu của kế hoạch và các quy định pháp luật.

Cùng với công tác rà soát, Công an xã Sóc Sơn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về quản lý phương tiện. Qua đó, kịp thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng phương tiện chưa hoàn tất thủ tục đăng ký, sang tên, đăng kiểm hoặc sử dụng không đúng quy định.

Lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở tại hội nghị

Để bảo đảm hiệu quả đợt tổng rà soát, Công an xã Sóc Sơn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia phải nắm chắc địa bàn, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp trong quá trình xác minh, cập nhật thông tin.

Việc tổng rà soát phương tiện được triển khai không chỉ nhằm đánh giá đúng thực trạng quản lý, sử dụng phương tiện trên địa bàn, mà còn phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông. Thông qua việc nắm chắc phương tiện, chủ phương tiện và người sử dụng, lực lượng Công an có thêm cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định.

Hướng dẫn lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở về thực hiện các biện pháp ANTT, TTATGT

Đợt tổng rà soát cũng thể hiện tinh thần chủ động của Công an xã Sóc Sơn trong công tác quản lý địa bàn, góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp, qua đó phục vụ tốt hơn yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.