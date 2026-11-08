Kịp thời ngăn chặn vụ xô xát, khống chế 8 đối tượng

ANTD.VN - Tiếp nhận tin báo về vụ gây rối trật tự công cộng tại phường Khương Đình, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường kịp thời ngăn chặn vụ xô xát giữa hai nhóm thanh thiếu niên, bắt giữ 8 đối tượng có liên quan.

Khoảng 0h ngày 30-10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ gây rối trật tự công cộng tại ngõ 41 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp với Công an phường Khương Đình kịp thời ngăn chặn vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh thiếu niên

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội được điều động đến hiện trường phối hợp với Công an phường Khương Đình xác minh, xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên đang xảy ra xô xát, có sử dụng hung khí, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn, khống chế, bắt giữ 4 đối tượng. Tiếp tục đấu tranh làm rõ, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 4 đối tượng khác tại nơi cư trú.

Qua xác minh ban đầu, 8 đối tượng có độ tuổi từ 17 đến 20. Tang vật thu giữ gồm 1 kéo và 1 dao phay. Lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng cùng tang vật liên quan bàn giao cho Công an phường Khương Đình tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời ngăn chặn, xử lý vụ việc góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra hậu quả nghiêm trọng, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng Công an thành phố Hà Nội trong tiếp nhận, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.