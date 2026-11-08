Lật tẩy mánh khoé trốn thuế của 2 người phụ nữ chuyên kinh doanh bất động sản

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thơ (SN 1983, trú tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Luyến (SN 1978, trú tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trốn thuế”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, Nguyễn Thị Thơ và Nguyễn Thị Luyến đã thực hiện việc mua nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình theo quy định của pháp luật, đồng thời không thực hiện việc kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch phát sinh.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành Lệnh khám xét tại chỗ ở của Nguyễn Thị Thơ

Sau khi mua đất, Thơ và Luyến tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng lại các thửa đất nhằm thu lợi. Đáng chú ý, giá trị ghi trên các hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế giao dịch, qua đó làm giảm số thuế phải kê khai, nộp theo quy định.

Bên cạnh đó, thay vì thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng qua từng lần giao dịch và kê khai nghĩa vụ thuế tương ứng, các bị can đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp, thể hiện giao dịch trực tiếp từ người bán ban đầu đến người mua cuối cùng, bỏ qua các giao dịch trung gian. Các tài liệu này được sử dụng để kê khai, nộp hồ sơ thuế, qua đó che giấu các lần mua bán thực tế, nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản, cần chủ động tìm hiểu, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, thuế và các quy định pháp luật có liên quan. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.