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Pháp luật

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 3 người bị thương

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Thành (SN 1973, trú tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

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Nguyễn Tuấn Thành

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 3-6-2026, tại Km 106+900 Quốc lộ 18 (khu vực ngã ba Hùng Thắng), thuộc phường Bãi Cháy, Quảng Ninh, xe ô tô tải biển kiểm soát 99C-239.74 do Nguyễn Tuấn Thành điều khiển đã xảy ra va chạm với hai xe mô tô đang lưu thông trên đường. Quá trình điều tra xác định, khi đi đến khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường bộ, Nguyễn Tuấn Thành đã không giảm tốc độ theo quy định, dẫn đến tai nạn giao thông.

Hậu quả, anh T.V.N.K bị tổn thương 82% cơ thể, cháu N.Đ.N bị tổn thương 35% cơ thể và cháu N.Đ.T bị tổn thương 6% cơ thể; tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 3 người là 123%.

Đáng chú ý, những người điều khiển xe mô tô cũng có vi phạm như chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không gắn biển kiểm soát, thiếu chú ý quan sát và không nhường đường khi đi từ đường nhánh ra Quốc lộ 18. Cơ quan điều tra đã làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo: Người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành quy định về tốc độ, đặc biệt phải giảm tốc độ, chú ý quan sát và nhường đường khi đi đến nơi đường bộ giao nhau. Không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em; tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Mỗi người tham gia giao thông cần tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bởi chỉ một phút chủ quan, thiếu quan sát hoặc xem nhẹ các quy định an toàn giao thông cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của bản thân và những người xung quanh.

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Từ khóa:

#Vi phạm quy định về tham gia giao thông

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