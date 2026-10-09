Mới: Đơn vị vi phạm đấu thầu sẽ bị khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Điều 54 dự thảo Luật Đấu thầu quy định, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc xử lý như trên, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu của Luật này còn bị áp dụng một hoặc một số biện pháp như: Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 6 tháng đến 5 năm đối với hành vi bị cấm quy định; Công khai thông tin vi phạm, đánh giá uy tín trong hoạt động đấu thầu; Khóa chức năng hoặc khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia…

Như vậy, tùy tính chất, mức độ vi phạm trong đấu thầu, tổ chức, cá nhân bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật.

Ngoài nội dung trên, dự thảo còn đề xuất quy định về hủy thầu, Theo Điều 16 dự thảo, các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu gồm: Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt đối với dự án, thay đổi về mục tiêu, phạm vi mua sắm đối với dự toán mua sắm do sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, các trường hợp bất khả kháng làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;

Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 15 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; Hủy thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

Bên cạnh đó, dự thảo còn đề xuất các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu; Thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, thời hạn thực hiện dự án đầu tư kinh doanh do các trường hợp bất khả kháng, làm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phát hành;

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu có một hoặc một số nội dung không tuân thủ quy định của Luật này, quy định của pháp luật có liên quan dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư được lựa chọn không còn đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh; Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 15 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.