Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về chế độ trợ cấp một lần cho sĩ quan Công an nghỉ hưu trước hạn tuổi

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 57/2023 và Nghị định 184/2025 vừa được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến.

Về chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân (thể hiện tại Điều 1 dự thảo Nghị định), theo Tờ trình của Bộ Công an, Điều 1 dự thảo Nghị định đề xuất quy định tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần được tính bằng mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề tại thời điểm sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu;

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về trường hợp thời gian công tác có tháng lẻ theo hướng: Từ 1 tháng đến đủ 6 tháng được tính là 0,5 năm và được tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 0,5 năm, từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm và được hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 1 năm.

Về tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ trợ cấp, nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về nâng mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi từ 3 tháng tiền lương lên mức 5 tháng tiền lương hiện hưởng đối với trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân từ đủ 1 năm (12 tháng) trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền, nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất về mức hưởng chế độ với quy định hiện hành; bảo đảm các đối tượng có cùng điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi thì cùng được hưởng chế độ trợ cấp một lần với mức hưởng như nhau.

Ngoài ra, dự thảo còn sửa đổi, bổ sung đối tượng nghỉ hưu trước hạn tuổi được hưởng trợ cấp một lần đối với các trường hợp do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy hoặc được bổ nhiệm chức vụ thấp hơn và các trường hợp không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ trong Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định đã chỉnh lý, bổ sung quy định không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước hạn tuổi; mức trợ cấp đối với sĩ quan theo số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Về chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ, dự thảo điều chỉnh nâng mức trợ cấp một lần đối với mỗi năm công tác từ 1 tháng lên mức 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng ;

Điều chỉnh mức trợ cấp việc làm từ 6 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ lên mức 3 tháng tiền lương tại thời điểm xuất ngũ.

Để thuận lợi cho việc chi trả, thực hiện chế độ, cơ quan soạn thảo đề xuất thời điểm áp dụng mức hưởng chế độ, quy định về thời gian và tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ từ ngày 1 của tháng sau liền kề tháng Nghị định có hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, để tránh phát sinh các tình huống phức tạp, bảo đảm thuận lợi trong thực hiện, dự thảo Nghị định thiết kế điều khoản chuyển tiếp, quy định các trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc xuất ngũ đã tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cấp có thẩm quyền chưa ban hành Quyết định về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc xuất ngũ thì các chế độ trợ cấp, thời gian, tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp được thực hiện đồng bộ với thời điểm nêu trên.