Từ 1/10: Luật sư công không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ở khu vực nào?

ANTD.VN - Từ ngày 1/10, luật sư công không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ngoài khu vực nhà nước, không được lợi dụng công việc, danh nghĩa luật sư công để trục lợi...

Nghị quyết 24/2026/QH16 của Quốc hội quy định về việc việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết này quy định, các hành vi luật sư công bị nghiêm cấm thực hiện, trong đó có hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ngoài khu vực nhà nước.

Ngoài ra, luật sư công còn không được thực hiện các công việc, hành vi: Tiết lộ thông tin liên quan đến vụ, việc hoặc công việc có tính chất pháp lý khác được giao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý;

Móc nối, giao dịch với người khác để làm trái pháp luật trong giải quyết vụ, việc, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Nhà nước; Lợi dụng công việc, danh nghĩa luật sư công để trục lợi;

Thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của Luật Luật sư, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, doanh nghiệp.

Như vậy, từ ngày 1/10, luật sư công không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ngoài khu vực nhà nước.

Ngoài ra, Nghị quyết 24 còn xác định khu vực thí điểm luật sư công gồm:Tại các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng;

UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Đồng thời, quy định này cũng phù hợp với phạm vi công việc của luật sư công. Cụ thể, Luật sư công thực hiện các công việc có tính chất pháp lý tại khu vực nhà nước thuộc các cơ quan thực hiện thí điểm, như:

Tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng, giải quyết các vụ kiện, tranh chấp; Tư vấn pháp lý trong quá trình xây dựng, triển khai dự án kinh tế - xã hội; Tư vấn và tham gia giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; Các công việc có tính chất pháp lý khác.

Đáng chú ý, việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ngoài khu vực nhà nước không chỉ là hành vi bị nghiêm cấm mà còn là một trong các trường hợp luật sư công bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Về các trường hợp luật sư công bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, khoản 3 Điều 6 Nghị quyết 24 quy định, luật sư công bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư khi thuộc một trong các trường hợp:

Không đủ tiêu chuẩn của luật sư công; Người đang là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thẩm tra viên ngành Tòa án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát, chấp hành viên;

Là người không thường trú tại Việt Nam; Trường hợp thôi làm luật sư công theo nguyện vọng hoặc theo đề nghị của cơ quan thực hiện thí điểm quản lý luật sư công;

Người thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ngoài khu vực nhà nước; Các trường hợp khác theo quy định của Luật Luật sư và không trái với Nghị quyết này;

Trường hợp hết thời hạn thí điểm thực hiện chế định luật sư công theo Nghị quyết này mà Quốc hội quyết định không tiếp tục thực hiện chế định luật sư công…