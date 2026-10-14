ANTD.VN - Danh mục khám, chữa bệnh y học cổ truyền ở tuyến chuyên sâu dự kiến sẽ có thêm các bệnh như Parkinson, di chứng bệnh mạch máu não và đau do ung thư.

Đề xuất bổ sung 22 bệnh, nhóm bệnh y học cổ truyền được khám ở tuyến chuyên sâu

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2025/TT-BYT, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung danh mục bệnh, nhóm bệnh y học cổ truyền được khám, chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu trong lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng.

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Thông tư 01/2025/TT-BYT kèm dự thảo, Bộ Y tế đề nghị chuẩn hóa tên bệnh, thể bệnh và mã bệnh tương ứng với phân loại bệnh quốc tế ICD-10, nhằm thống nhất trong thực hành chuyên môn, thanh toán BHYT và quản lý dữ liệu.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng đề xuất bổ sung một số bệnh thuộc lĩnh vực y học cổ truyền được khám, chữa bệnh tại cơ sở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định danh mục bệnh, nhóm bệnh y học cổ truyền được khám, chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu trong lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng.

Danh mục đề xuất gồm 22 bệnh, nhóm bệnh thuộc nhiều chuyên khoa, trong đó có các bệnh thần kinh, tuần hoàn, tiêu hóa, da và tổ chức dưới da, cơ xương khớp, tiết niệu – sinh dục và các triệu chứng cơ năng, thực thể.

Trong nhóm bệnh thần kinh có bại não, liệt nửa người, liệt hai chân và liệt tứ chi, Parkinson; các chứng liệt hoặc rối loạn vận động do điều trị ung thư gây ra. Nhóm bệnh tuần hoàn gồm di chứng bệnh mạch máu não và suy giãn tĩnh mạch chi dưới.

Dự thảo đề xuất bổ sung một số bệnh, tình trạng liên quan đến quá trình điều trị ung thư như tổn thương da và tổ chức dưới da, đau khớp, xơ cứng và hạn chế vận động khớp, xơ cứng cơ và tổ chức liên kết, rối loạn đại tiểu tiện, rối loạn cảm giác, đau do ung thư và khàn tiếng sau phẫu thuật ung thư.

Các bệnh, nhóm bệnh khác trong danh mục gồm di chứng do lao, viêm trực tràng do tia xạ, trĩ và huyết khối tĩnh mạch quanh hậu môn, gan xơ hóa và xơ gan, thoái hóa cột sống có tổn thương rễ sống, viêm bàng quang do tia xạ, tăng sản tiền liệt tuyến và chứng khô miệng không xác định.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất sửa đổi Khoản 5 Điều 5 Thông tư 01/2025/TT-BYT, theo hướng chuyển người bệnh đã điều trị ổn định hoặc phù hợp với yêu cầu chuyên môn, tình trạng bệnh về cơ sở cấp cơ bản hoặc cấp ban đầu để tiếp tục theo dõi, điều trị.