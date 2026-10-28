Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quan trọng nhất là bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư chứng khoán, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ

ANTD.VN - Điều quan trọng nhất của sửa đổi Luật Chứng khoán lần này chính là bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ, của các thành viên thị trường.

Giải trình ý kiến đại biểu nêu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, thị trường chứng khoán là một trong những kênh huy động vốn trung và dài hạn đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế.

Và muốn đạt được yêu cầu như vậy, chúng ta phải xây dựng được một thị trường chứng khoán công khai, minh bạch, hoạt động hiệu quả và theo chuẩn quốc tế. Điều quan trọng nhất của sửa đổi Luật lần này chính là bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ, của các thành viên thị trường.

Cũng theo Bộ trưởng, vừa qua, chúng ta đã được tổ chức xếp hạng danh tiếng nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, điều này sẽ khiến các quỹ đầu tư nước ngoài sẽ quan tâm hơn, yên tâm với thị trường chứng khoán công khai minh bạch và đạt chuẩn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình

Một nội dung xuyên suốt trong quá trình sửa đổi Luật lần này là việc cải cách thủ tục hành chính. Chúng ta ưu tiên, tạo điều kiện cho thị trường phát triển, nhưng không đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn. Nhiều thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng được yêu cầu phát triển mới, đồng thời phù hợp với các luật khác đã ban hành, nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn phải đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, các nhà đầu tư cá nhân, thị trường có uy tín.

Bộ trưởng nêu ví dụ, có đại biểu đã góp ý về điều kiện chào bán IPO lần đầu ra công chúng, dự thảo Luật ghi rõ phải có báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập được phép hành nghề xác nhận chấp nhận toàn phần hoặc là xác nhận loại trừ, nhưng xác nhận là loại trừ đó không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán.

Quang cảnh phiên họp

Luật trước đây chỉ quy định là đã chào bán thì phải chấp nhận toàn phần, lần này mở rộng ra, tức là có thể chấp nhận được loại trừ từng phần, nhưng phải không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn và được cơ quan kiểm toán xác nhận. Vì kiểm toán độc lập là đơn vị cung cấp dịch vụ nên khi cơ quan, tổ chức chào bán có hợp đồng dịch vụ yêu cầu kiểm toán độc lập xác nhận thì họ sẵn sàng cung cấp dịch vụ bởi hợp đồng dân sự giữa các đơn vị, hoàn toàn có thể đáp ứng được cái điều kiện này.

Về cơ chế thử nghiệm, theo Bộ trưởng, cơ quan soạn thảo Luật đã rà soát, chỉ quy định những nội dung đặc thù thuộc về thị trường và với mục tiêu đảm bảo cho thị trường phát triển nhưng mà phải tuyệt đối an toàn, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư để triển khai thử nghiệm sản phẩm cũng như dịch vụ mới, mô hình mới phù hợp mang tính đặc thù cho chứng khoán.

Về quy định tăng cường cơ sở vật chất của cơ sở giao dịch chứng khoán cũng như Ủy ban Chứng khoán để tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và quản lý thị trường, đặc biệt là công nghệ thông tin, Bộ trưởng cho rằng, sau nhiều năm vận hành thị trường chứng khoán, hiện quy mô và điều kiện đã thay đổi. Để thị trường phát triển, vận hành thông suốt, công khai, minh bạch, chúng ta hướng tới phải làm chủ công nghệ thự hiện nâng cấp, sửa chữa…

Về mô hình của Sở Giao dịch Chứng khoán, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, chúng ta có Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trên đó có các công ty con là Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Hà Nội. Sắp tới mô hình này sẽ tiếp tục nghiên cứu để phù hợp với yêu cầu tách biệt ra: TP.HCM thì chỉ có niêm yết và giao dịch cổ phiếu, còn ở Hà Nội sẽ nghiên cứu giao dịch về trái phiếu và các sản phẩm phái sinh. Mục tiêu cốt yếu vẫn là làm sao để thị trường hoạt động thông suốt và phát triển, giảm khâu trung gian.