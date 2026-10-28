ĐBQH: “Việc chấp nhận người từng bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trở thành Tổng giám đốc khiến nhà đầu tư bất an”

ANTD.VN -Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán sửa đổi đang chấp nhận một người từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trở thành Tổng giám đốc khiến nhà đầu tư bất an…

Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Chứng khoán, liên quan đến tiêu chuẩn của Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật, dự thảo đã lược điều kiện về nhân thân so với Luật Chứng khoán hiện hành, hầu hết các đại biểu đều cho rằng, việc bãi bỏ này chưa thực sự rõ ràng và thuyết phục.

Luật Chứng khoán hiện hành quy định, những cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ sẽ không được chấp nhận trở thành Tổng giám đốc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, dự thảo mới đã lược bỏ điều kiện này.

Đại biểu Bùi Xuân Hải (đoàn Thành phố Hải Phòng) phát biểu

Theo đại biểu Bùi Xuân Hải (đoàn Thành phố Hải Phòng), điều này có nghĩa là dự thảo đang chấp nhận một người từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trở thành Tổng giám đốc.

Với quan điểm tương tự, đại biểu Đỗ Đức Hiển (đoàn TP.HCM) cho rằng, trong khi quan điểm xuyên suốt trong tờ trình của ban soạn thảo là người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc cần phải là người có ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, thì việc lược bỏ điều kiện trên sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý. Việc chấp nhận những cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán sát thời điểm nộp hồ sơ sẽ khiến các nhà đầu tư cảm thấy bất an. Bởi họ không phải là những người có ý thức tuân thủ pháp luật một cách nghiêm túc, và khi điều hành các định chế tài chính lớn, nguy cơ gây rủi ro cho nhà đầu tư và cho toàn bộ thị trường chứng khoán là hiện hữu. Từ phân tích trên, các đại biểu đề nghị giữ lại điều kiện này trong dự thảo luật.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển (đoàn TP.HCM) thảo luận

Cho ý kiến về chính sách phát triển thị trường chứng khoán, hầu hết các đại biểu cho rằng Nhà nước cần có chính sách đầu tư hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức và có chính sách khuyến khích đãi ngộ, thu hút nhân lực cho ngành chứng khoán.

Tuy nhiên, dự thảo hiện hành chưa định nghĩa rõ "ngành chứng khoán" được hiểu như thế nào. Nếu dành chính sách ưu đãi cho tất cả những người làm việc trong mọi doanh nghiệp thuộc ngành chứng khoán thì không hợp lý, bởi các doanh nghiệp là chủ thể kinh doanh cạnh tranh với nhau và có chế độ sử dụng lao động riêng. Hơn nữa, điều này sẽ tạo ra sự không công bằng đối với người lao động ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng khác.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng chưa đưa ra các tính toán cụ thể về gói ngân sách dành cho chính sách đãi ngộ này cũng như khả năng cân đối ngân sách. Do đó, các đại biểu kiến nghị chỉ nên khuyến khích đãi ngộ thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đồng thời, theo nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định này không thể chỉ mang tính tuyên ngôn chung chung mà cần giao cho Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.