Mỹ không kích dồn dập nhằm vào Iran sau khi thêm một binh sĩ thiệt mạng

ANTD.VN - Rạng sáng 20-7, quân đội Mỹ đã dồn dập tấn công các mục tiêu của Iran sau khi Washington xác nhận thêm một binh sĩ tử trận.

Cây cầu chiến lược ở tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran bị phá hủy trong trận không kích ngày 18-7-2026

Đáp trả, Tehran lập tức phóng loạt tên lửa đạn đạo hướng về phía Jordan, đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông vào vòng xoáy xung đột không kiểm soát.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo, các chiến đấu cơ và tàu chiến Mỹ đã phóng hàng loạt tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Đây đã là đêm không kích thứ 9 liên tiếp của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Mục tiêu chính trong các đợt oanh tạc của Mỹ là hệ thống hạ tầng quân sự, các căn cứ ẩn sâu trong núi đá của IRGC nhằm làm suy yếu khả năng tấn công của Iran vào tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz.

Mỹ không kích một

địa điểm ở Iran để trả đũa vụ binh sĩ thiệt mạng

Phía Iran cáo buộc các đợt không kích của Mỹ đã đánh trúng công trường xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở phía Tây Nam nước này, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương.

Trước đó, Lầu Năm Góc xác nhận một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại Iraq do thiết bị nổ từ một máy bay không người lái (UAV) bị bắn rơi của Iran.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 17 binh sĩ Mỹ tử nạn kể từ khi cuộc xung đột bùng phát.

Ngay sau các đòn không kích của Mỹ, Tehran đã thực hiện các đợt trả đũa khốc liệt nhằm vào các quốc gia đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh.

Tại Jordan, hệ thống phòng không đã phải kích hoạt khẩn cấp để đánh chặn loạt tên lửa bay qua không phận. Jordan đã lập tức triệu Đại biện lâm thời Iran để phản đối kịch liệt.

Một cây cầu của Iran bị phá hủy trong trận không kích của Mỹ

Trong khi đó, tại Kuwait, Trạm tháo rửa nước mặn và nhà máy điện lớn tại đây bị tấn công ngày thứ hai liên tiếp, gây hỏa hoạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến nguồn nước uống của 90% người dân.

Bahrain và UAE cũng ghi nhận các tín hiệu cảnh báo phòng không ở mức báo động đỏ trước nguy cơ từ UAV tự sát của Iran.

Trước tình hình đồng minh Jordan bị tấn công, quân đội Israel cũng đã lập tức phát đi cảnh báo nghiêm trọng.

Đặc khu kinh tế và thành phố cảng Eilat của Israel đã phải kích hoạt các tên lửa đánh chặn để ngăn chặn các mảnh vỡ tên lửa rơi vào lãnh thổ. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.