Khoảng 950 học sinh tham gia trình diễn hưởng ứng kỷ niệm thành lập Quốc Tử Giám

Chương trình “Ánh sao Khuê minh triết” là sự kiện thuộc Tuần lễ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, từ ngày 08/11 đến ngày 15/11 tại các không gian thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện mang tới hoạt động nghệ thuật trình diễn với hình ảnh gợi nhớ về các Giám sinh cùng các tiết mục biểu diễn của học sinh và nghệ sĩ. Chương trình quy tụ khoảng 950 học sinh THPT và THCS của các trường: THPT chuyên Chu Văn An, THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám, THCS Cát Linh, Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Gia Quất trình diễn trong các không gian của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chương trình quy tụ khoảng 950 học sinh THPT và THCS của các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đồng thời, sự kiện góp phần khắc họa sinh động hành trình của Đạo học Việt Nam từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại, lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong đời sống hôm nay. Ngoài ra, chương trình cũng nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần "tôn sư trọng đạo" của cha ông, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam trong dòng chảy hiện đại, trong đó “lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng, lấy đạo lý làm gốc”.

Sự kiện góp phần khắc họa sinh động hành trình của Đạo học Việt Nam từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại, lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong đời sống hôm nay

Tại sự kiện, các em học sinh cũng có thêm cơ hội để hiểu hơn về những giá trị, truyền thống đạo học của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Là một trong những học sinh tham gia trình diễn, em Ninh Đức Khôi, học sinh lớp 8A3, trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) cho biết: “Qua sự kiện, em được học hỏi và hiểu thêm về quá trình 950 năm hình thành và phát triển Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Qua đó, chúng em hiểu được bản thân cần tiếp nối, noi theo tấm gương của những bậc cha anh đi trước, chăm chỉ học hỏi, nuôi dưỡng nhân cách để hoàn thiện bản thân và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho đất nước”.

Em Ninh Đức Khôi, học sinh lớp 8A3, trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội)

Từ chiều sâu 950 năm lịch sử, ánh sáng của sao Khuê hôm nay vươn lên thành biểu tượng của sự minh triết và trí tuệ Việt Nam, soi sáng hiện tại, khai mở tương lai, dẫn dắt khát vọng dựng xây một dân tộc hùng cường, văn hiến và trường tồn. Xuyên suốt 950 năm là sự tích lũy, chuyển hóa từ tri thức tới trí tuệ, nâng tầm lên sự minh triết, kết tinh những hiền tài riêng lẻ thành ánh sáng tinh thần chung của cả dân tộc.

Thông qua hình ảnh thế hệ học trò hôm nay, những người tiếp bước con đường tri thức của các bậc tiền nhân, chương trình đã gửi đi thông điệp: "Đạo học không chỉ thuộc về quá khứ, đây còn là mạch nguồn sống động, tiếp tục nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển bền vững của đất nước hôm nay và mai sau".