Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027: "Chọn mặt, gửi vàng" tân hoa hậu kế nhiệm

ANTD.VN - Tại buổi họp báo công bố lịch trình chính thức cuộc thi Cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 - Miss Multicultural Vietnam 2027" vào ngày 10/11, các thành viên trong Ban Giám khảo đã có dịp trao đổi về các tiêu chí tuyển chọn, đồng thời gửi gắm kỳ vọng dành cho các thí sinh.

NSND Vương Duy Biên, Nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Trưởng ban cố vấn cuộc thi, thành viên Ban Giám khảo: Văn hóa là giá trị cốt lõi làm nên bản lĩnh và sức hút của nhan sắc Việt

NSND Vương Duy Biên, Nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL (Ảnh: Phú Khánh)

Trong các cuộc thi sắc đẹp, văn hóa không chỉ là một phần trình diễn mà đã trở thành giá trị cốt lõi, là linh hồn và chủ thể của toàn bộ cuộc thi. Vì vậy, bên cạnh những yếu tố về hình thức và ngoại hình, cảm xúc, tâm hồn, bản lĩnh văn hóa là những yếu tố cần được đặt lên hàng đầu.

Những thí sinh đăng quang và giành chiến thắng chính là những người mang trên mình sứ mệnh lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy đến với cộng đồng.

Để tìm kiếm được những gương mặt xứng đáng đại diện cho vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, Ban giám khảo thường phải đánh giá thí sinh qua cả một quá trình lâu dài. Các tiêu chí lựa chọn không chỉ dừng lại ở nhan sắc hay tài năng, mà còn thể hiện qua biểu cảm, cách ứng xử trong các phần thi, đặc biệt là thông qua các vòng vấn đáp công khai hoặc phỏng vấn kín. Đây chính là thước đo quan trọng để thí sinh bộc lộ rõ nét trí tuệ, sự hiểu biết sâu sắc và phông nền kiến thức của mình.

Bản sắc văn hóa của dân tộc ta vốn đã là một lợi thế vô cùng lớn và hấp dẫn, để thí sinh đưa văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới. Do đó, điều quan trọng nhất đối với các thí sinh là sự am hiểu sâu sắc, khả năng tỏa sáng bằng chính những vốn liếng văn hóa truyền thống của đất nước mà không cần phải tìm kiếm hay gượng ép thêm những yếu tố nào khác.

Từ những định hướng đó, kỳ vọng về hình mẫu đại diện cho văn hóa và nhan sắc Việt Nam rất rõ ràng: “Đó phải là một cô gái hội tụ đầy đủ sự xinh đẹp, duyên dáng, và đặc biệt là phải có trí tuệ cùng sự am hiểu sâu rộng”. Sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố này sẽ tạo nên một đại diện hoàn hảo, vừa mang vẻ đẹp hiện đại vừa gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ hồn cốt văn hóa dân tộc.

NSND Trần Nhượng, thành viên Ban Giám khảo: Hoa hậu Văn hóa phải có tâm hồn đẹp và trái tim cống hiến

NSND Trần Nhượng (Ảnh: Phú Khánh)

Tiêu chí của một Hoa hậu Văn hóa không chỉ nằm ở vẻ đẹp hình thức mà quan trọng hơn là tâm hồn, trí tuệ và chiều sâu văn hóa. Người đẹp cần có trái tim biết cống hiến, bản lĩnh và trách nhiệm trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Là nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với sân khấu và nghệ thuật, tôi cho rằng, nghệ thuật không chỉ làm đẹp cho cuộc sống mà còn góp phần tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa. Thiếu nền tảng văn hóa và chiều sâu tư tưởng, nghệ thuật khó tạo nên những giá trị đích thực.

Đối với cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam, tôi thấy, đây là sân chơi mang ý nghĩa riêng, tạo điểm nhấn giữa nhiều cuộc thi sắc đẹp hiện nay. Bởi văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi dân tộc.

“Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” là quan điểm cơ bản, xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Vậy nên, những người đẹp mang danh hiệu Hoa hậu Văn hóa cần ý thức sâu sắc trách nhiệm đại diện, gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam.

NSND Nguyễn Hải, thành viên Ban Giám khảo: Chỉ nhan sắc thôi thì chưa đủ để trở thành Hoa hậu Văn hóa...

NSND Nguyễn Hải (Ảnh: Phú Khánh)

Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn phải hội tụ trí tuệ, tâm hồn, bản lĩnh và tài năng. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập, mỗi người đẹp cần trở thành cầu nối lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Văn hóa trước hết phải đáp ứng tiêu chí về nhan sắc, đồng thời thể hiện chiều sâu văn hóa qua kiến thức, khả năng ứng xử và sự am hiểu các lĩnh vực đời sống. Văn hóa không chỉ giới hạn trong nghệ thuật mà còn hiện diện trong giao thông, ẩm thực, giao tiếp, kinh doanh và cả những ngành nghề làm đẹp.

Tôi đề cao các tiêu chí bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, thành công và hội nhập. Những yếu tố này không tồn tại riêng lẻ mà có sự gắn kết, bổ trợ lẫn nhau. Một người phụ nữ có nhan sắc nhưng chưa đủ kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng sẽ khó tự tin bước ra môi trường quốc tế.

Bản lĩnh không chỉ thể hiện qua việc tự tin tham gia cuộc thi hay trả lời trước công chúng mà còn được hình thành từ quá trình tích lũy trải nghiệm, chủ động học hỏi và phấn đấu trong cuộc sống. Đây cũng là yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của mỗi thí sinh.

Tôi kỳ vọng cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam sẽ trở thành sân chơi sắc đẹp gắn với trí tuệ, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc. Qua đó, các người đẹp không chỉ khẳng định vẻ đẹp và năng lực bản thân mà còn đảm nhận vai trò lan tỏa bản sắc Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế.

Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Giám đốc quốc gia cuộc thi, Thành viên Ban giám khảo: Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 phải có sắc và có hương

Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Giám đốc quốc gia cuộc thi, Thành viên Ban giám khảo (Ảnh: Lam Thanh)

Với vai trò là một trong những thành viên Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam, tôi cho rằng một người phụ nữ đạt được vương miện sẽ phải hội tụ rất nhiều tiêu chí. Ngoài vẻ đẹp hình thể, thí sinh cần phải có trí tuệ, bản lĩnh, hiểu về văn hoá Việt Nam, lan tỏa được bản sắc và những giá trị văn hoá truyền thống Việt ra thế ra thế giới.

Văn hóa là một phạm trù vô cùng rộng, do đó, để chấm chọn cho ngôi vị hoa hậu, đó đương nhiên là cả một quá trình - thời gian đồng hành của các thí sinh trong "ngôi nhà chung". Bên cạnh đó, tôi nghĩ vẻ đẹp của người phụ nữ có thể soi chiếu trên nhiều góc độ. Quan điểm về vẻ đẹp của người phụ nữ tại các quốc gia cũng khác nhau. Tuy nhiên, song song với vẻ đẹp về hình thể, thần thái, bản lĩnh, khí chất,... Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 đương nhiên phải am hiểu văn hóa Việt Nam, có khả năng truyền cảm hứng, đại diện Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế trong tương lai.

Trên vai trò trong Ban Giám khảo, tôi đặc biệt mong muốn tìm được một thí sinh hội tụ đủ các tiêu chí này. Để tìm được một thí sinh như vậy tất nhiên không đơn giản, Ban Giám khảo sẽ cần phải có sự quan sát tinh tường và chú ý thật kỹ để có được đánh giá công tâm nhất.

NSƯT Tiến Quang, thành viên Ban Giám khảo: Tâm hồn và nhân cách của thí sinh là hai thứ khó có thể "diễn" được

NSƯT Tiến Quang, thành viên Ban Giám khảo (Ảnh: Minh Châu)

Trong mắt tôi, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bấy lâu nay vô cùng đẹp. Tôi mong, thông qua cuộc thi này, cá nhân tôi và các thành viên trong Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra được gương mặt thực sự nổi bật, có khả năng quảng bá, tuyên truyền về văn hóa, bản sắc của dân tộc Việt Nam lan tỏa tới đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Cá nhân tôi quan niệm, tâm hồn và nhân cách là hai thứ khó có thể "diễn" được. Vẻ đẹp của tâm hồn và nhân cách được là thứ ẩn sâu trong nội tâm, nó được thể hiện một cách thông minh và tinh tế. Cốt cách đó, không ai có thể mô phỏng, bắt chước được. Chính vì thế Hội đồng Ban Giám khảo cần có con mắt thực sự tinh tường để có thể "chọn mặt gửi vàng", lựa chọn được thí sinh được toàn diện nhất theo đúng các tiêu chí đã được đề ra.