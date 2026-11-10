Chính thức công bố lịch trình "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027": Tìm kiếm Hoa hậu mang sứ mệnh lan tỏa văn hóa Việt

ANTD.VN - Không chỉ tôn vinh nhan sắc, "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027" hướng tới tìm kiếm những gương mặt hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu văn hóa dân tộc, có khả năng lan tỏa các giá trị Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027" vừa công bố lịch trình chính thức và những định hướng trọng tâm của mùa giải. Với chủ đề gắn kết sắc đẹp và văn hóa, cuộc thi đặt mục tiêu tìm kiếm đại diện không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn sở hữu chiều sâu tri thức, hiểu biết về di sản, bản sắc dân tộc và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Văn hóa trở thành tiêu chí quan trọng của một cuộc thi sắc đẹp

"Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027" hướng tới tôn vinh vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam

Theo Ban tổ chức, "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027" là cuộc thi sắc đẹp trong nước nhằm tìm kiếm, tôn vinh những người phụ nữ hội tụ vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh. Thông qua các phần thi và hoạt động đồng hành, thí sinh có cơ hội thể hiện tài năng, phong thái, kiến thức xã hội cũng như sự am hiểu về văn hóa Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là cuộc thi không đặt trọng tâm duy nhất vào những tiêu chí quen thuộc của một sân chơi nhan sắc. Thay vào đó, mỗi thí sinh được kỳ vọng sẽ trở thành một người kể chuyện văn hóa bằng chính trải nghiệm, hiểu biết và tình yêu dành cho quê hương, đất nước. Qua đó, những giá trị truyền thống có thể được tiếp cận theo cách gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Phan Kim Oanh và NSƯT Tiến Quang tại buổi gặp gỡ báo chí công bố lịch trình chính thức cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027"

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra chiều nay 10/11 tại Hà Nội, Hoa hậu Phan Kim Oanh, Chủ tịch & Nhà sáng lập "Hoa hậu Văn hóa Thế giới - Miss Multicultural World", "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam - Miss Multicultural Vietnam"; Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam - Miss Multicultural Vietnam 2027" cho biết, mùa giải năm 2027 có nhiều điểm mới, được đầu tư bài bản hơn về format, nội dung và chất lượng tổ chức. Theo đó, cuộc thi không chỉ chú trọng yếu tố hình thể mà còn đề cao kiến thức văn hóa, bản lĩnh sân khấu, kỹ năng và tư duy hội nhập quốc tế của thí sinh.

Để cụ thể hóa định hướng này, các yếu tố văn hóa sẽ được lồng ghép trong nhiều nội dung xuyên suốt cuộc thi, từ trang phục dân tộc, áo dài đến nghệ thuật truyền thống và các hoạt động trải nghiệm về di sản, lịch sử, du lịch. Đặc biệt, phần thi trang phục dân tộc được xác định là một trong những điểm mới nổi bật của mùa giải, tạo cơ hội để thí sinh thể hiện vẻ đẹp trang phục của 54 dân tộc anh em.

Đây cũng là cách để cuộc thi mở rộng ý nghĩa của việc trình diễn trang phục bởi mỗi bộ trang phục sẽ không chỉ là một lựa chọn về thẩm mỹ mà còn có thể trở thành câu chuyện về lịch sử, phong tục, đời sống và bản sắc của cộng đồng dân tộc. Qua phần thể hiện của thí sinh, những nét đẹp văn hóa vốn có thể còn xa lạ với một bộ phận công chúng được giới thiệu bằng ngôn ngữ sân khấu sinh động.

GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên Ban giám khảo cuộc thi

Góc nhìn về vai trò của văn hóa trong cuộc thi cũng được GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên Ban giám khảo nhấn mạnh. Theo ông, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm đến phát triển văn hóa, nhiều chủ trương, Nghị quyết đã thể hiện nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của văn hóa đối với sức mạnh dân tộc. Xuất phát từ quan điểm văn hóa là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng văn hóa không chỉ được nhìn nhận trong phạm vi những giá trị truyền thống mà còn cần được phát huy thành nguồn lực, lợi thế để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cũng theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027" không đơn thuần là một cuộc thi Hoa hậu thông thường mà còn có thể xem là sự cụ thể hóa những chủ trương lớn về văn hóa thông qua một hoạt động xã hội có sức lan tỏa. Đây cũng là cơ sở để những người đạt danh hiệu, đặc biệt là Hoa hậu, đảm nhận vai trò rộng hơn một gương mặt đại diện cho sắc đẹp.

Tìm kiếm gương mặt có khả năng đại diện văn hóa Việt Nam

Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027" chia sẻ về những điểm mới trong format và định hướng văn hóa của cuộc thi

Một trong những vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm tại buổi gặp gỡ là trách nhiệm của người đẹp sau khi đăng quang. Trong bối cảnh các cuộc thi sắc đẹp ngày càng chú trọng xây dựng hình ảnh và sức ảnh hưởng của người chiến thắng, danh hiệu "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027" được đặt trong mối liên hệ với khả năng truyền cảm hứng, đóng góp cho cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất nước.

GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng người đạt giải, đặc biệt là Hoa hậu, sẽ phải đảm nhận một sứ mệnh không hề nhẹ nhàng. Khi trở thành người của công chúng, họ đồng thời phải đối diện với những kỳ vọng về cách ứng xử và biểu hiện văn hóa. Vì vậy, vẻ đẹp của một Hoa hậu không thể chỉ được đánh giá qua ngoại hình hay khả năng ứng xử trên sân khấu mà cần được nhìn nhận trên cả 3 phương diện gồm hình thể, tâm hồn và trí tuệ.

Ông cũng đặt ra yêu cầu đối với những người đẹp đạt danh hiệu, trong đó cần hiểu rõ trách nhiệm của mình khi có thể trở thành đại diện cho các vùng miền, rộng hơn là đại diện cho văn hóa Việt Nam. Điều quan trọng là biết chuyển hóa những giá trị sẵn có của con người Việt Nam, từ tài năng, văn hóa đến tố chất con người, thành lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Đặc biệt, theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, vai trò của Hội đồng giám khảo rất quan trọng, song sự đánh giá của dư luận và công chúng sau cuộc thi còn có ý nghĩa lớn hơn. Một danh hiệu chỉ thực sự trọn vẹn khi người chiến thắng được xã hội thừa nhận bằng chính những hành động và đóng góp của mình.

“ Nghệ sĩ chúng tôi vẫn được mệnh danh là những ‘kỹ sư tâm hồn’, góp phần làm đẹp cho cuộc đời. Chúng tôi luôn thể hiện tâm hồn mình thông qua các hoạt động nghệ thuật để gửi tới công chúng. Tôi nghĩ rằng trong tiêu chí của cuộc thi ‘Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027’, yếu tố này rất quan trọng. Bên cạnh sắc đẹp, tâm hồn và chiều sâu văn hóa cũng là những giá trị cần được đề cao. Là những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, chúng tôi chắc chắn sẽ có góc nhìn riêng để tìm ra gương mặt xứng đáng nhất với tên gọi và tiêu chí mà cuộc thi hướng tới.” NSND Trần Nhượng, thành viên Ban Giám khảo "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027"

Ở góc độ chuyên môn nghệ thuật, NSND Trần Nhượng cũng cho rằng tâm hồn và chiều sâu văn hóa là những giá trị cần được đề cao bên cạnh sắc đẹp. Ông nhìn nhận những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có góc nhìn riêng trong việc đánh giá vẻ đẹp của thí sinh, qua đó góp phần tìm ra gương mặt phù hợp với tên gọi và tiêu chí mà cuộc thi hướng tới.

Việc mời các NSND, NSƯT và những người đẹp từng trưởng thành từ các cuộc thi sắc đẹp tham gia Hội đồng giám khảo cũng được Hoa hậu Phan Kim Oanh lý giải từ yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Theo cô, các nghệ sĩ gạo cội có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đủ kinh nghiệm để đánh giá khả năng biểu diễn, phong thái và cách thể hiện của thí sinh trên sân khấu. Trong khi đó, những người đẹp từng trải qua hành trình tranh tài có thể thấu hiểu nỗ lực, khó khăn và áp lực mà thí sinh phải đối mặt, từ đó có sự đồng cảm và chia sẻ với các ứng viên. Cách tiếp cận này cho thấy Ban tổ chức mong muốn kết hợp nhiều góc nhìn trong quá trình đánh giá, không chỉ giới hạn ở những tiêu chí về ngoại hình.

Đồng hành cùng An ninh Thủ đô, lan tỏa giá trị văn hóa

Nhà báo Đỗ Trần Quân, Phó Trưởng Ban chuyên đề An ninh Thủ đô, thành viên Ban giám khảo, phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí

Tại mùa giải năm nay, Ban chuyên đề An ninh Thủ đô là đơn vị đồng hành, bảo trợ truyền thông chính thức. Sự tham gia của cơ quan báo chí có bề dày hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành được Ban tổ chức "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027" kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, đưa mục tiêu, ý nghĩa và các hoạt động của cuộc thi đến gần hơn với công chúng.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí, nhà báo Đỗ Trần Quân, Phó Trưởng Ban chuyên đề An ninh Thủ đô, thành viên Ban giám khảo, nhấn mạnh trách nhiệm của một cơ quan báo chí Thủ đô trong việc đồng hành với hoạt động tôn vinh và quảng bá văn hóa.

Theo nhà báo Đỗ Trần Quân, bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền về lực lượng Công an, An ninh Thủ đô còn kiên trì thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá văn hóa người Hà Nội, việc đồng hành với cuộc thi do Công ty Truyền thông Phan Oanh Media tổ chức trước hết xuất phát từ trách nhiệm của một cơ quan báo chí Thủ đô. Đồng thời, An ninh Thủ đô mong muốn cùng Ban tổ chức tìm ra người xứng đáng với danh hiệu cao nhất, không chỉ là gương mặt có nhan sắc mà còn phải có khả năng truyền cảm hứng và tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh, "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam - Miss Multicultural Vietnam 2026" đã xuất sắc đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Thế giới - Miss Multicultural World 2026" và giành danh hiệu Á hậu 2

Một trong những nội dung được nhà báo Đỗ Trần Quân đặc biệt quan tâm là trách nhiệm trong ứng xử và phát ngôn của người đẹp sau khi đăng quang. Theo đó, một Hoa hậu cần có sự chuẩn mực, thông tuệ, biết kiểm soát cảm xúc, lời nói và hành động, nhất là trong môi trường mạng xã hội. Đây là yêu cầu cần thiết đối với một người của công chúng, khi mỗi phát ngôn và hành động đều có thể tạo ra những ảnh hưởng nhất định.

Thông qua cuộc thi, An ninh Thủ đô cũng mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, khuyến khích người đẹp tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát triển, gìn giữ và bảo tồn di sản. Đặc biệt, những người đạt giải cao được kỳ vọng sẽ trở thành những nhân tố có sức ảnh hưởng tích cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với thế hệ trẻ.

Sự đồng hành này không chỉ hướng tới việc quảng bá một cuộc thi sắc đẹp mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm xã hội của những người mang danh hiệu. Đây cũng là định hướng để Hoa hậu Văn hóa Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Vương miện gửi gắm sứ mệnh gìn giữ di sản

Vương miện "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027" được chế tác với sắc bạc và đá xanh Sapphire, tượng trưng cho trí tuệ, bản lĩnh và sứ mệnh gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt

Một điểm nhấn được giới thiệu tại buổi gặp gỡ báo chí là chiếc vương miện dành cho "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027". Theo Ban tổ chức, tác phẩm là thành quả lao động của các nghệ nhân quốc tế, được chế tác kỳ công trong nhiều tháng. Vương miện kết hợp sắc bạc tinh khôi với những viên đá xanh Sapphire quý phái, tượng trưng cho trí tuệ, sự thanh cao, hòa bình và khát vọng vươn xa. Những đường nét uốn lượn mềm mại gợi hình ảnh hoa sen, dòng chảy văn hóa và sự gắn kết của 54 dân tộc Việt Nam. Những viên đá xanh vươn cao thể hiện sức sống, bản lĩnh và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Đặc biệt, viên đá Sapphire ở vị trí trung tâm được xem là biểu tượng cho trái tim, trí tuệ và sứ mệnh của người phụ nữ Việt Nam trong hành trình gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Với ý tưởng này, chiếc vương miện không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh nhan sắc mà còn gửi gắm niềm tự hào, trách nhiệm và sứ mệnh bảo tồn di sản. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt mà Ban tổ chức muốn đặt ra đối với người chiến thắng: danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận tại một thời điểm mà còn gắn với hành trình đóng góp lâu dài cho cộng đồng.

LỊCH TRÌNH VÀ CÁC VÒNG THI

Đêm chung kết "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027" dự kiến diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, ngày 24/1/2027

Theo công bố của Ban tổ chức, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027 do Công ty Truyền thông Phan Oanh Media tổ chức, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19/1 đến 24/1/2027.

Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước hoặc nước ngoài. Thí sinh trong độ tuổi từ đủ 17 đến 35, có chiều cao từ 1m63 trở lên, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đáp ứng các điều kiện về nhân thân và hồ sơ theo quy định của Ban tổ chức. Cuộc thi chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ; đối tượng dự thi bao gồm người độc thân, chưa từng đăng ký kết hôn hoặc đã ly hôn, chưa có con hoặc đã có con.

Hồ sơ đăng ký gồm đơn theo mẫu của Ban tổ chức, sơ yếu lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định, bản sao có chứng thực căn cước hoặc thẻ căn cước công dân, bằng tốt nghiệp THPT trở lên và giấy chứng nhận thành tích nếu có. Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận không quá 6 tháng tính đến ngày tổ chức vòng chung kết.

Ban tổ chức cũng lưu ý, nếu thí sinh vi phạm hoặc bị phát hiện có hành vi gian dối, không bảo đảm các điều kiện trong quá trình tham gia cuộc thi và đoạt giải, Ban tổ chức có quyền loại khỏi cuộc thi hoặc thu hồi giải thưởng đã trao.

Vòng sơ tuyển diễn ra ngày 19/1/2027 tại Làng Văn hóa và Ẩm thực Nắng Sông Hồng, số 306A phố Phú Viên, phường Bồ Đề, Hà Nội. Tại vòng này, Ban tổ chức lựa chọn 30 thí sinh phù hợp nhất với tiêu chí cuộc thi vào vòng bán kết. Kết quả được công bố ngay sau khi kết thúc sơ tuyển trong cùng ngày. Vòng bán kết tiếp tục được tổ chức vào ngày 23/1/2027, vtại địa điểm trên với bốn nội dung gồm trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, thi tài năng và trình diễn trang phục áo tắm. Đêm chung kết diễn ra ngày 24/1/2027 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Các thí sinh sẽ trải qua bốn phần thi gồm trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, trình diễn trang phục áo tắm và thi ứng xử.

Cuộc thi dự kiến trao một danh hiệu Hoa hậu và bốn danh hiệu Á hậu. Bên cạnh các danh hiệu chính, Ban tổ chức còn trao các giải phụ gồm: "Người đẹp Tri thức" (Best Intellectual), "Người đẹp Hình thể" (Best Body), "Người đẹp Tài năng" (Best Talent), "Người đẹp Trình diễn" (Best Catwalk), "Người đẹp Trang phục dân tộc" (Best National Costume), "Người đẹp Gương mặt khả ái" (Best Face) và "Người đẹp Truyền thông" (Best Media).



Đáng chú ý, "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027" sẽ trở thành đại diện chính thức của Việt Nam tham dự cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027 – Miss Multicultural World 2027" dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027 tại Việt Nam với sự tham gia của các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai cuộc thi có mối liên kết trong cùng định hướng phát triển văn hóa và sắc đẹp quốc tế, cùng được sáng lập và nắm giữ bản quyền bởi Hoa hậu Phan Kim Oanh, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập "Miss Multicultural Vietnam" và "Miss Multicultural World".

Hai giải thưởng phụ được quan tâm và tiêu chí lựa chọn: Lý giải về cách thức đánh giá hai danh hiệu phụ được quan tâm tại cuộc thi, Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cho biết: “Đối với danh hiệu ‘Người đẹp Tri thức’, trong quá trình diễn ra cuộc thi sẽ có một buổi phỏng vấn kín. Tại đây, các thí sinh sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến văn hóa và nội dung cuộc thi. Trên cơ sở đó, Ban giám khảo sẽ đánh giá và lựa chọn người xứng đáng để trao danh hiệu. Còn với danh hiệu ‘Người đẹp Hình thể’, cuộc thi sẽ có phần thi trang phục bikini để tìm ra thí sinh xứng đáng được trao giải.

Với định hướng đặt văn hóa bên cạnh nhan sắc, "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027" được kỳ vọng sẽ tạo nên một sân chơi có chiều sâu, nơi vẻ đẹp người phụ nữ không chỉ được thể hiện qua diện mạo mà còn qua tri thức, tâm hồn và trách nhiệm với cộng đồng. Giá trị của danh hiệu vì thế không chỉ nằm ở khoảnh khắc đăng quang mà còn ở khả năng lan tỏa những điều tốt đẹp, góp phần đưa bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.