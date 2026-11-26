ANTD.VN - Nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Công an xã Đại Xuyên, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình an ninh, trật tự (ANTT) và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân đối với trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở năm 2026.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Hội nghị là dịp để lực lượng Công an xã gặp gỡ, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến nhận xét và góp ý chân thành của các đại biểu, đại diện cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động đánh giá kết quả công tác mà còn là cơ hội để lực lượng Công an gần dân hơn, hiểu dân hơn, kịp thời khắc phục những hạn chế và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đại diện Công an xã Đại Xuyên phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Công an xã Đại Xuyên cho biết, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT. Trong 10 tháng đầu năm 2026, đơn vị duy trì 7 điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát huy hiệu quả 40 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn 12.392 trường hợp kích hoạt tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID; tiếp nhận, thụ lý 59 tin báo, tố giác về tội phạm.

Đại diện các tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn xã Đại Xuyên tham gia đóng góp ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu ghi nhận nỗ lực của lực lượng Công an xã, đồng thời phản ánh những vấn đề còn tồn tại như chợ cóc, chợ tạm, vi phạm trật tự an toàn giao thông, đổ rác không đúng nơi quy định, xe chở hàng quá khổ, quá tải. Người dân cũng đề nghị tăng cường quản lý người lao động lưu trú, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và nghiên cứu lắp đặt camera an ninh tại các khu vực trọng điểm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dư Anh Hào, Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị Công an xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Nhân dân, chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo đảm ANTT.

Hội nghị là dịp để lực lượng Công an xã trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Công an xã với nhân dân, tăng cường đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, bảo đảm ANTT và an toàn cho cộng đồng.