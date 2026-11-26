ANTD.VN - Trong thời gian qua, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trước đề xuất áp thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng đây chưa phải quyết định chính thức.

Chiều 26/11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông tin Hoa Kỳ đang chuẩn bị áp thuế nhập khẩu mới đối với 16 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Cụ thể, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Người phát ngôn cho biết việc USTR ban hành kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là tiến trình xử lý theo trình tự pháp luật của Hoa Kỳ. Đây chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến và tham vấn với các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế áp dụng, cơ chế áp thuế, mối liên hệ với các mức thuế khác và diện mặt hàng miễn trừ áp dụng. Theo quy định và thông lệ của Hoa Kỳ, thời hạn dự kiến để Hoa Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng muộn nhất là ngày 11/3/2027.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ; đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng để giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ, bao gồm các vấn đề liên quan đến các cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như toàn bộ các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi, làm rõ thêm về kỹ thuật và hướng tới hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán.

Một lần nữa, Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí; đồng thời sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách và quy định của Việt Nam để xử lý thỏa đáng những khác biệt.

Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc USTR gia hạn cuộc điều tra thương mại liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam đến tháng 2/2027, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, đây cũng là thủ tục nội bộ của phía Hoa Kỳ, không phản ánh tính chất hay mức độ của cuộc điều tra.

Người phát ngôn khẳng định: Quan điểm của Việt Nam về việc điều tra thương mại liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được nhiều lần nêu rõ. Một lần nữa, Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này, đặc biệt là trong thời gian gần đây.

Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí và sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định và việc triển khai trên thực tế những chính sách, quy định đó của Việt Nam với các đối tác quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, để xử lý thỏa đáng những khác biệt; qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và lành mạnh tại Việt Nam.