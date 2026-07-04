Venezuela vinh danh các đoàn cứu hộ quốc tế, gửi thư cảm ơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

ANTD.VN - Ngày 3/7, tại bang La Guaira, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ vinh danh các lực lượng cứu hộ quốc tế vì những đóng góp to lớn trong công tác tìm kiếm, cứu nạn sau thảm họa động đất kép xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 24/6 vừa qua.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez thăm hỏi đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Delcy Rodríguez bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ các nước, các tổ chức và lực lượng cứu hộ quốc tế trong thời khắc khó khăn của Venezuela.

Bà nhấn mạnh sự hiện diện của các đội cứu trợ tại những khu vực đổ nát đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân và khẳng định Venezuela không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhân dịp này, thông qua Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cũng đã trân trọng gửi thư cảm ơn và trao tặng huân chương "Anh hùng Venezuela" tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tham dự lễ vinh danh có Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez Gómez, Tổng Thư ký Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền, Phó Tổng thống phụ trách nội vụ Diosdado Cabello, Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil cùng đại diện ngoại giao đoàn và tùy viên quân sự nhiều nước tại Venezuela.

Trận động đất kép xảy ra vào ngày 24/6 tại Venezuela đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến hơn 2.600 người thiệt mạng, hơn 12.600 người bị thương và nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Hiện Chính phủ Venezuela đang phối hợp với các lực lượng quốc tế khẩn trương triển khai các biện pháp cứu trợ nhân đạo và thiết lập các khu lán trại tạm thời cho người dân vùng chịu ảnh hưởng.