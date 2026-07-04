Người dân Venezuela vật lộn khắc phục hậu quả động đất

ANTD.VN - Một tuần trôi qua kể từ trận động đất kép kinh hoàng. Nhiều người đã mất nhà cửa, mất người thân yêu. Giờ đây, những người sống sót sau trận động đất ở Venezuela đang phải phải vật lộn với hậu quả nặng nề.

Tòa nhà bị hư hại ở La Guaira

Một tuần sau trận động đất kép làm rung chuyển Venezuela, quốc gia Nam Mỹ này đang dần bắt tay vào quá trình xử lý hậu quả.

Tính đến ngày 3-7, đã có 2.645 người được xác nhận thiệt mạng sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra cách nhau chưa đầy một phút vào ngày 24-6, với cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5 độ richter.

Đường sá nứt gãy. Các tòa nhà đổ sập. Và hàng nghìn cuộc đời đã thay đổi mãi mãi!

Với khoảng 38.500 người mất tích, số người chết dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục, các đội cứu hộ quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm trong những đống đổ nát khổng lồ, với niềm hy vọng tìm thấy người sống sót.

Các đội cứu hộ đã nhận được sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên địa phương, trang bị búa, cuốc xẻng. Nhiều người làm việc đến tận khuya.

Tại thành phố ven biển La Guaira, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng nằm trong đống đổ nát. Gió biển Caribe mang theo mùi tử khí khắp thành phố, những con kền kền bay lượn trên không.

Người dân đứng dọc các con phố, lo lắng theo dõi lực lượng nỗ lực tìm kiếm. Nhiều người cầu nguyện mong đợi một phép màu, hy vọng có cơ hội được chôn cất người thân yêu của mình.

Do hàng nghìn người không thể trở về nhà, các công viên và quảng trường công cộng đã trở thành những khu lều tạm.

Những chiếc lều được dựng tạm trong các công viên sau trận động đất ở Venezuela.

Những chiếc lều trú tạm thời cho những người sống sót tại Parque del Este ở Thủ đô Caracas

"Đối với tôi, đó là những giây phút dài nhất và kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Từ chỗ tôi đứng, tôi có thể thấy các tòa nhà sụp đổ từng cái một. Âm thanh đó khác hẳn với bất cứ thứ gì tôi từng nghe trước đây. Vô cùng ám ảnh" - bà Rineri Pereira, 58 tuổi nhớ lại.

"Chứng kiến ​​quá nhiều người chết là một cú sốc lớn đối với tất cả chúng tôi. Hàng xóm của chúng tôi, hầu như tất cả những người chúng tôi quen biết đều đã qua đời, và mỗi lần tôi nhấc điện thoại lên, tôi lại biết tin một người thân hoặc một người quen đã mất".

Bà Rineri

"Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một cơn ác mộng chưa kết thúc. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ các tình nguyện viên, nhiều công ty tư nhân và các đại sứ quán...".

Cô Daylin Arias, 36 tuổi, nhân viên bán hàng ở La Guaira vẫn còn bàng hoàng khi kể lại những giây phút kinh hoàng: "Mọi người bám víu, ôm chặt lấy nhau vì tình hình quá căng thẳng khiến họ vô cùng hoảng loạn. Họ khóc, la hét, hoảng loạn...".

Cô Daylin giờ đây hàng ngày vẫn đứng đợi bên ngoài đống đổ nát của tòa nhà chung cư, hy vọng có tin tức về chồng mình. Chồng cô đã đến trường sau giờ làm việc, và cô nghĩ rằng anh ấy đã trở về nhà sau giờ làm.

"Anh ấy bảo có việc bận và sẽ gọi lại sau. Lúc đó là 4 giờ 57 phút chiều (ngày xảy ra động đất). Nhưng sau đó tôi không thấy anh ấy đâu cả. Tín hiệu liên lạc bị mất. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy anh ấy, và nhiều người khác vẫn đang mất tích" - cô Daylin nghẹn ngào.

Ông Francis Alexander Gomez, 49 tuổi làm nghề bán thức ăn đường phố ở La Guaira. Ông và con trai nằm trong số những người may mắn sống sót. Nhà cửa không còn, ông Gomez và con trai hiện đang sống tạm trong lều ở Parque del Este, Caracas.

Ông Gomez và con trai

"May mà chúng tôi không ở trong căn hộ lúc đó vì đang đi dạo. Toàn bộ tòa nhà đổ sụp. Ngày hôm sau, chúng tôi rời đi và đi bộ đến đây. Và chúng tôi đã được tiếp đón ở đây, tạ ơn Chúa. Họ cấp cho chúng tôi quần áo, thức ăn và lều trú" - ông Gomez nói.

"Chúng tôi đang ở trên bãi biển khi sự việc xảy ra, và tất cả các tòa nhà ở đó đều sụp đổ. Nhiều người đã thiệt mạng. Đó là một thảm kịch mà chúng tôi không bao giờ ngờ tới" - cô Victoria Robaina, 30 tuổi, nhân viên thu ngân nhà hàng ở La Guaira nhớ lại.

"Con trai tôi đã phải chứng kiến thảm họa kinh hoàng, và vào ban đêm, những ký ức lại ùa về khiến thằng bé hốt hoảng. Tôi phải dỗ dành nó".

"Chúng tôi bị mất điện 4 ngày, chúng tôi bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chúng tôi cũng không thể quay lại La Guaira vì còn nhiều người vẫn bị chôn vùi, và cũng không có nước. Điện chỉ mới được khôi phục gần đây thôi".

Ông Luzmidla Arrechedera, 57 tuổi, thợ làm tóc đến từ Caracas kể lại: "Tôi cảm thấy như mình sắp chết, ngôi nhà rung lắc dữ dội. Nhưng thật may mắn chúng tôi đã thoát nạn. Mọi người đã giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi, cung cấp thức ăn, nước uống và các vật dụng cá nhân".

Đối với Willis Madrid, 49 tuổi, nhân viên cứu hộ y tế đến từ Caracas thì còn khó khăn gấp bội. "Mọi việc rất khó khăn. Việc vận chuyển bệnh nhân gặp nhiều thách thức, cũng như việc cứu chữa cho những người đang trong tình trạng nặng, đặc biệt là những người bị huyết áp cao hoặc các bệnh lý mãn tính khác".

"Hiện tại, chúng tôi có nhiều bệnh nhân với các bệnh lý phức tạp như tiểu đường và cao huyết áp cần thuốc hàng ngày. Rất nhiều đội viện trợ đã tới cứu giúp. Chúng tôi cần rất nhiều thứ - chủ yếu là thuốc men" - ông nói.